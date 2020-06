Így védhetjük a szemünket nyáron

A napsugarak komoly, de láthatatlan veszélyt rejtenek.

Sokan nem is gondolnák, hogy a szemükbe sütő nap legrosszabb következménye nem az, hogy a hunyorgástól szarkalábak jelennek meg a szem körül – írja a Vasárnap Reggel.

Láthatatlan veszély

A napsugárzás ultraibolya tartományát a szemhéj és a szem szövete elnyeli. A hosszú időn át tartó UVB- és UVA-sugárzás elsősorban a szürke hályog és a makulaelfajulás kockázatát növelheti. Az UV-sugárzás hatására a szemhéjon, de a szem fehér részén is megjelenhetnek kis foltok is, amelyeket figyelemmel kell kísérni. A megfelelő minőségű napszemüveg hatásos védelmet nyújt a káros sugárzás ellen. Akkor is érdemes viselni, amikor felhősebb az ég, mivel a tévhittel ellentétben a felhőzet nem szűri ki az ultraibolya sugárzást. Az UV-sugarak láthatatlanok és nem érezhetők, ez teszi őket igazán veszélyessé.

Milyen a jó napszemüveg?

A napszemüvegek nem egyformák! Az egyszerű színezett lencsék nem minden esetben védenek, sőt, mivel a pupilla kitágul alattuk, ezért még több káros UV-sugárzás nyelődhet el a szemlencsében. A teljes értékű védelmet biztosító napszemüvegek viszont 100 százalékban kiszűrik az UV-sugarakat, és meggátolják a lencse elülső és hátsó felszínéről visszaverődő, zavaró tükröződéseket is.

Komoly szemészeti elváltozást okozhat ugyanis az is, ha a szemüveglencse belső felén nincs UV-védelem, így a lencse közvetlenül a szembe veri vissza a fényt.

Borítókép: illusztráció