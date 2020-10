Így süssön otthon gesztenyét!

Az ősz és a tél elengedhetetlen hangulati eleme a sült gesztenye. A papírstaniclibe csomagolt forró gesztenye ellenállhatatlan illata, édes ízű és ropogós szélű puha belseje valóban hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy őszi-téli nap feledhetetlenné váljon.

Ahhoz azonban, hogy élvezhessünk ezt a csemegét, nem feltétlenül kell az utcai árusoknál vásárolnunk, mi magunk is süthetünk gesztenyét – biztatja olvasóit a mindmegette.hu gasztroportál.

Vásárlás

A legfontosabb, hogy mindig hibátlan alapanyaggal dolgozzunk. Az olcsó gesztenye is drága ahhoz, hogy kidobjuk. Érdemes jó minőségű, nagyobb szemű, fényes, nehéz, nem kongó példányokat választani, amelyeken nincsenek lyukak. A magyar választékban is találni jó minőségűt, de érdemes kipróbálni az északolasz gesztenyét is.

Előkészület

A gesztenyéket a sütés előtt vagdossuk be. Mivel fényes, kemény felületükön könnyen megcsúszhat a kés, ezért óvatosan vágjuk be a héjukat. Van, aki csak néhány keresztirányú vágást ejt a gesztenyén, van, aki egyenesen félbe vágja, ez már csak rajtunk múlik, hogy melyik módszert választjuk.

A bevágott gesztenyéket néhány órára áztassuk vízbe. Ennek köszönhetően puhább lesz a végeredmény, és az esetlegesen benne lakó kukacokra is fény derül, ugyanis a kukacjárta gesztenyék feljönnek a víz tetejére, ezeket azonmód ki is lehet dobni.

Sütés

A kiáztatott gesztenyét sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, majd 200-220 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és addig sütjük, amíg a próbaszemek jónak nem bizonyulnak. Ez nagyjából fél-háromnegyed óra a gesztenye méretétől és minőségétől függően.