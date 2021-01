Húzzon kesztyűt a bőrproblémák ellen

Nem is kérdés: ebben az évszakban a legnehezebb jól kinézni. A haj feltöltődik elektromossággal, a nyári barnaság már csak a fényképeken létezik, a bőr fakóvá, illetve a kinti hideg és a benti meleg levegő miatt szárazzá is válik. Tippjeinkkel azonban ilyenkor is ragyoghat!

Mivel a bőrünk élő szervként állandóan változik, ezért az aktuális igényeinek megfelelően mindig más és más ápolásra van szüksége – írja legutóbbi számában a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel. A meleg időben jól bevált kozmetikumok többsége a téli zimankóban nem nyújt kellő védelmet, így ilyenkor a vizes helyett az olajos alapú termékeket érdemes előnyben részesíteni. Ezek segítenek a nedvességet a bőrbe zárni, és védőréteget kialakítani. Azok a készítmények, amelyek kőolajszármazékok helyett természetes növényi olajokat tartalmaznak, vitaminokkal, antioxidáns összetevőkkel is ápolják a bőrt, és hosszan tartó hidratálást biztosítanak. Tanács: a tubusban vagy tégelyben kapható testvajak és -krémek mindig töményebbek, ezért a téli időszakban megfelelőbbek, mint a pumpás, folyékony változatok. Gyengéd tisztítás A fagyos, szeles időjárás az oka a kiszáradt, irritált bőrnek, a töredező hajszálaknak és a viszkető, hámló fejbőrnek. A bajokat mérsékelendő lehetőleg a természetes hatóanyagú szappanok, tusfürdők, samponok között válogasson, amelyek mentesek a szintetikus felületaktív anyagoktól. Utóbbiak erőteljes tisztító tulajdonságúak, ám tovább száríthatják az igénybe vett bőrfelszínt. Tanács: az alkoholtartalmú tonikokat most szintén tegye félre, az arctisztításhoz válasszon kíméletes tej állagú vagy habzó készítményeket. Kéznél legyen A téli hónapokban nem szabad takarékoskodni a krémekkel. Különösen azok a testrészek igénylik a kiadósabb gondozást, ahol vékony a bőrréteg. Ilyen például a kéz, illetve a láb felülete ezért ilyenkor fokozottan figyelnünk kell ezekre a testrészeinkre! Bizonyos olajok – például a mandula és a szőlőmag –, valamint zsíros krémek bemasszírozása elősegíti a tökéletesebb véráramlást, rugalmasan tartja bőrünket, s védi a berepedezéstől. Kenje be naponta többször a kezét, sőt az arckrémből megmaradt krémet is kenheti a kézfejére. A körömvirág erejével Egyik leghatékonyabb bőrápoló gyógynövényünknek a fagyos téli időszakban is nagy hasznát veheti. Ekcémára és száraz, kirepedezett bőrre egyaránt gyógyír a körömvirágból készült főzet. Szórjon 1 evőkanál szárított virágzatot 500 ml hideg vízbe, forralja fel, majd szűrje le. Amikor egy kissé kihűlt, mártson a főzetbe egy pamutkendőt, és borítsa be vele az érintett területet. Végül terítsen rá egy törölközőt, és hagyja rajta addig, amíg a kendő ki nem hűl. A kezelés naponta többször is megismételhető. A langyosabb jobb Egy forró zuhanynál vagy fürdőnél talán nincs is kézenfekvőbb módja az áthűlt test felmelegítésének, ám a túl meleg víz megbonthatja a bőr természetes védőrétegét, eltávolítva róla a hidratáló hatású faggyút. A haj és a fejbőr számára szintén káros a túlzottan magas hőmérséklet. Tehát a rövidebb ideig tartó és kellemesen meleg vízzel végzett tisztálkodás, közvetlenül utána pedig testápoló használata ajánlott, amely a megnyílt pórusokon át hamarabb és alaposabban felszívódik. Tanács: A vezetékes vízhez adott klór ugyan hatékony fertőtlenítő, ám rendkívüli mértékben szárítja a bőrt és hajat. Ha érzékeny a bőre, a zuhanyszűrő lehet a megoldás: az ebben található betét úgy tisztítja meg a vizet, hogy a klórt és a szennyeződéseket ártalmatlan anyagokká alakítja át. A párásítás sokat ér Az időjárás és a forró víz mellett még egy erősen szárító tényezővel kell számolni télen: a fűtött, meleg lakás száraz levegőjével! Márpedig ilyentájt többet tartózkodunk a négy fal között, ezért erre is megoldást kell találni. A fűtőtestre szerelhető, feltölthető modellek tökéletesek erre a célra, de a kiteregetett ruha is alkalmas a levegő páratartalmának emelésére. Tanács: a hálószobában mindenképpen párásítson! A bőr az éjszaka folyamán újul meg, és ehhez szüksége van a kellő nedvességre. Az orrdugulást, -vérzést is megelőzheti így. Táplálás kívül-belül Az esszenciális zsírsavakban gazdag ételek fontos szerepet játszanak a bőr, a haj és a körmök felépítésében. Például az omega-3 és omega-6 zsírsavak védőréteget képeznek a felületükön, ezáltal megóvják őket a kiszáradástól. Fogyasszon minél többször lazacot, tök-, chia- és lenmagot, lenmagolajat, avokádót, olívabogyót, hogy a hidratálásáról belülről is gondoskodjon! Borítókép: Illusztrációfotó / Shutterstock