Hogyan gondolkodik a betörő? Ismerjük meg az ellenfelet!

A betörés rendkívül gyakori a nyaralókban: rendőrségi statisztika szerint több ezer alkalommal törnek be üdülőkbe, víkendházakba, és ezzel több száz millió forintos kárt okoznak a tulajdonosoknak.

Nagy hadvezérek sikerei múltak a történelem folyamán azon, hogy ismerték az ellenfelet. Célszerű tehát megismerni a betörők gondolkodását is – írja a duol.hu.

De hogyan viselkednek a betörők általában? Akkor jönnek, amikor senki nem látja őket. A betörők általában lakásokba és családi házakba napközben törnek be, míg éjjelente az üzlethelyiségek, irodák és raktárak a veszélyeztetettebb helyszínek. A betöréseket nem csak felnőtt férfiak követhetik el, tehát, legyenek óvatosak! Serdülők, de akár gyerekek is lehetnek elkövetők.

A portál cikke szerint a betörők kerülik a lakosokkal való konfrontációt. Amikor hallják vagy látják, hogy valaki a bűncselekmény ideje alatt a közelükbe kerülhet, elmenekülnek. Mindig a legkisebb ellenállás vonalát választják, az erőszakos bűncselekménynek nagyobb a büntetési tétele.

A nyitva hagyott teraszajtók vagy pinceablakok viszont vonzzák a betörőket.

Ha az ellenállás túl nagy, ha az ablakok és az ajtók zártak, rács is van rajtuk, új célpontot keresnek.

Egyszerű eszközöket használnak. A legtöbb betörést egyszerű szerszámokkal hajtják végre, amelyek akár a ruházat alatt is elrejthetők, és látványuk nem feltétlen utal bűncselekményre.

A tulajdonosok többféle módon is védekezhetnek, hogy csökkentsék a betörések valószínűségét, és az azokból fakadó károk értékét.

A bejutást meg kell akadályozni! Mindenekelőtt az ajtókat, ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni, a pinceablaktól a külső padlásajtóig. A létrát sem kell az udvaron hagyni, felkínálva ezzel a padlásajtó vagy az emeleti ablak betörésének lehetőségét. Az üdülők és hétvégi házak ablakait távozást követően mindig csukják be. Legyenek figyelmesek, gondoljanak a pinceablakokra is. Az ajtókat – különös tekintettel a teraszajtókra – feltétlen zárják be! Tartsanak fenn jó viszonyt a lakókörnyezetükben élőkkel! Kérjék meg a telekszomszédokat, hogy figyeljenek az önök ingatlanára is!

Fordítsunk figyelmet a következő ajánlásokra is

A nyílászárókra szereltessen biztonsági rácsokat. Az erős nyílászárók és jól védett üvegfelületek megnehezítik a betörők dolgát, és sokszor ez elég ahhoz, hogy odébb is álljanak. Telepítsen, vagy telepíttessen elektronikus riasztórendszert, kamerarendszert és mozgásérzékelős lámpákat. Amikor hosszabb ideig nem keresi fel a házát, az értékesebb eszközeit ne hagyja az ingatlan területén.

Ha a betörők nem látnak értékesebb ingóságot a nyaralóban, inkább keresnek egy könnyebb, és nagyobb haszonnal kecsegtető célpontot.

A legbiztosabb az, ha valóban nem hagynak mozdítható értéktárgyat, berendezést vagy kerti gépet a nyaralóban, mindent az állandó lakhelyükre szállítanak. Ha mégis úgy döntenek, hogy a nyaralóban hagyják, gondoskodjanak azok szem elől rejtéséről, zárásáról. A nem, vagy csak nehezen mozdítható értékre pedig érdemes kiegészítő biztosítást kötni. Ha ingatlanán tartózkodik, napközben is zárja be a bejárati és a kertajtót. Ne rejtse el kulcsait ingatlanán, azokat mindig vigye magával. Ami pedig ott maradt, arról készüljön leltár (típusmegjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel stb., esetleg fényképpel), és ez a lista lehetőleg ne maradjon a házban. Ha mégis betörést észlel, ne essen pánikba, és ne kezdjen rémülten takarítani. Az elkövető által hátrahagyott nyomok értékes információkat jelenthetnek a rendőrség számára.

A rendőrség emlékeztet arra, hogy egyre több üdülőterület közelében működik vagyonvédelmi riasztórendszert üzemeltető vállalkozás, érdemes felmérni a lehetőségeket, és ha mód van rá, akkor az ingatlant riasztóval ellátni. Sok településen működik polgárőrség, amelynek tagjai rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak, velük is célszerű felvenni a kapcsolatot.

Ha esetleg bűncselekményt észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

Borítókép: illusztráció