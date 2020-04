Hogy kerül színező az Operatív Törzs tájékoztatójára?

Erre is fény derül Novák Katalin új videósorozatában.

Az Emmi államtitkára Facebook-oldalán kétnaponta mutat be olyan embereket, akik ebben a rendkívüli helyzetben nap mint nap helytállnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a vírus idején is működésben maradjon országunk – számol be a Magyar Nemzet.

Az első részben Gál Kristófot, az ORFK szóvivőjét ismerhetjük meg.

Az államtitkár interjúalanyai között megszólal majd tanító, mentős, postás, benzinkutas, boltos, óvónő… hosszú a sor, de közös a beszélgetőpartnerekben, hogy mindannyian azért dolgoznak, hogy minél többen otthon maradhassanak, lassítva ezzel a koronavírus terjedését, megőrizve alapvető szükségleteink folyamatos ellátását – számol be a portál.

És hogy miért ült be a riporteri székbe az államtitkár? Ahogy a Magyar Nemzetnek elmondta:

fontosnak tartja, hogy ebben a gondterhelt, valamennyiünknek új kihívásokat mutató időszakban ne csak a nehézségekkel szembesüljünk, hanem olyan emberekre is essen a reflektorfény, akik a zavartalan mindennapjainkért dolgoznak.

Akik nem mellékesen családanyák, családapák, gyermekek, nagyszülők, tehát a családban is helyt kell állniuk.

