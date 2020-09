Zárva a játszótér – Patkányok Győrben a Malom ligetben

Egyre több szülő jelezte a közösségi média felületein, hogy a győri Malom liget játszótere tele van patkányokkal. Megnéztük a helyszínt, beszéltünk a szülőkkel, felkerestük a Győr-Szol zrt.-t. Nem túlzó az aggodalom. A játszótér zugos részei tele vannak patkányürülékkel.

Hétfőn délelőtt nincsenek sokan a játszótereken, a Malom ligetben is csak két kisgyerekkel és az őket kísérő felnőttekkel találkoztunk. A közösségi média győri csoportjaiban a szülők egyre-másra jelzik fotókkal, videókkal illusztrálva, hogy a gyerekeken kívül a patkányok is jól érzik magukat a homokozóban.

Horváth Józsefné unokáját hozta ki a parkba, amikor megkérdeztük, hogy ő is látott-e patkányokat.

– A környéken laknak a menyemék, ők gyakran járnak ide, én is ide hozom az unokámat, ha vigyáznom kell rá. Én ugyan ma még nem láttam itt patkányt, de a menyem mesélte, hogy néhány napja a gyerekek egy patkánytetemet akartak megfogni, többször is látják a rágcsálókat beszaladni a játszóház alá – mutat Horváth Józsefné az alacsony padlózatú fajáték felé.

Elég volt csak kicsit bekukucskálni az építmény alá, szemmel láthatóan több helyen is megmutatkoztak a patkányok nyomai, ürülék formájában. Élő állatot ugyan nem láttunk ottjártunkkor, de üreget igen. A szemetesek közvetlen környezetében látható, megrágott gyümölcspürés tasak arra engedett következtetni, hogy a finom falatok miatt verhettek tanyát a játszótéri patkányok. Belekukkantva a szemetesekbe láttunk fél zacskó ropit, almagerezdeket, kiflicsücsköt, csupa olyan élelmiszer-maradékot, amit a rágcsálók szívesen fogyasztanak.

A Győr-Szol zrt.-hez érkezett lakossági bejelentés nyomán a szolgáltató azonnal intézkedett, és rendkívüli patkányirtást rendelt el a Malom ligetben.

– A tevékenységgel megbízott szakembert értesítettük, kedden a játszóteret lezártuk. Ezt követően a gázmester a kritikus helyekre a rágcsálók elpusztítására alkalmas, speciális méreganyagot kihelyezte. A liget érintett részét egy ideig nem lehet használni, néhány nap múlva a megbízott alvállalkozó és a szolgáltató elvégzi a szükséges fertőtlenítési és takarítási munkákat. Ezt követően vehetik ismét birtokba a már patkánymentesített játszóteret – mondta Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol zrt. ügyfélszolgálati és kommunikációs csoportvezetője.

A Győr-Szol zrt. és a Pannon-Víz rendszeresen végeztet patkányirtást a város területén, két-három havonta szinte valamennyi területen újra és újra elvégzik ezt a munkát. Ahol ennek ellenére feltűnnek a rágcsálók, a lakossági észrevételekre azonnal reagálnak, mint a Malom liget esetében is. A beavatkozást meggyorsítja, ha a közösségi média helyett közvetlenül a terület üzemeltetőjéhez érkezik a bejelentés, a Győr-Szol zrt. telefonos ügyfélszolgálatán,

valamint a [email protected] e-mail-címen is jelezhetik kérésüket a lakók.