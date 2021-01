Visszaszorulóban a házi disznóvágás – Bezin egy baráti társaság minden évben rendez disznóölést hagyománytiszteletből

Nem is olyan régen még a disznóvágásról szóltak a hideg téli hónapok a falvakban és kisebb városokban. Napjainkban viszont egyre kevesebben vágnak disznót háznál, inkább hentestől veszik meg a húst, amit kolbászba töltenek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A falvakban néhány éve még a közösségi élet része volt, hogy a család és a barátok összejöttek a téli hétvégéken, és hajnalban levágták az arra érett sertést, majd a fülétől a farkáig feldolgozták az állatot.

Ez ár-érték arányban is kifizetődő volt, hiszen a családok nem tudtak volna ennyi húst megvenni a boltban, illetve a házilag ízesített és elrakott kolbász, hurka, zsír és szalonna íze is jobb a nagyüzemi termékekénél.

Vett húsból – a kolbászt még most is sokan töltik és füstölik otthonaikban

Őrzik a hagyományt

Bezin egy baráti társaság minden évben rendez disznóölést. Vásárolnak egy méretes jószágot, közösen dolgozzák fel és a húst elosztják. Gayer Csaba, az esemény egyik főszervezője a Kisalföldnek elmondta: amellett, hogy hasznos a disznóölés, közösségépítő szerepe van.

– Mindent úgy csinálunk, ahogy azt szüleinktől, nagyszüleinktől láttuk. Gyerekkorunkban természetes volt még, hogy minden háznál tartanak disznót és télen szinte minden hétvégén volt valahol vágás. Ma már ez nem így van, nálunk, a faluban is egyre ritkább. Mi ilyenkor összejövünk, beszélgetünk, jó a hangulat és finom ételek készülnek. A receptek ősiek, háziak, a saját ízlésünk szerint készül a kolbász, a hurka – fogalmazta meg a disznóölés mai lényegét Gayer Csaba.

Üresek az ólak

A szokás azonban visszaszorulóban van, a falusi házaknál is egyre többen elégednek meg a boltban vásárolt hússal. Németh Gergely, az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is úgy látja, kiveszőben van a házi disznótartás és disznóvágás hagyománya.– Valóban, még a falusi házaknál is üresek az ólak. A fiatalok foga már nem fűlik ehhez a munkához. És az ízlésük is megváltozott, a disznónak nem minden részét eszik meg, jóformán csak a színhúsnak van keletje. Én még tartok sertést, de inkább csak hagyománytiszteletből és a disznóölés is egyfajta nosztalgia a régi idők iránt – fejtette ki Németh Gergely.

Saját szájízük szerint

Bár a disznóölést nem vállalják, az emberek még mindig vágynak a házias ízekre. A Sopronbánfalván élő Illés család is olyan, házias kolbászt szeretett volna enni, amiben nincsenek felesleges adalékanyagok, így idén megpróbálkoztak a saját kolbász töltésével. Először egy helyi őstermelőtől vettek tíz kilogramm marhahúst, amit fűszerekkel és száraz hús lévén disznóhájjal keverve töltötték a disznóbélbe. – Ezek egy részét megsütöttük, a másikat elvittük a rokonunkhoz füstölni – mesélte a szakács Illés Gábor.

Az eredmény kifejezetten nagy sikert aratott, ezért disznóhús bélbe töltésével is megpróbálkoztak, ezt már boltban vették meg. Az ötkilónyi lapockát otthon darálták le. Ezt tíz-tíz deka sóval és paprikával, valamint öt deka fokhagymával és ugyanennyi köménnyel ízesítették. A tekerős kolbásztöltő csövére felhúzták a disznóbelet, majd kézzel adagolták a gépbe a keveréket. Egy másik, „kísérleti” adagot is készítettek, azt füstölt csilivel és jalapeno paprikával ízesítették. A sütni való kolbászból hamar el is készítették az első kóstolót, amit jóízűen elfogyasztottak.

Tíz kiló kolbász ára

Tíz kilogramm kolbász – mindent belevéve: húst, szalonnát, fűszereket, belet – összesen tizennégyezer forintból elkészíthető és még marad is fűszer. A bérfüstölést általában további kétezer forintért szokták vállalni. Így a kilónkénti ár a sütni valónál ezernégyszáz, a füstölt kolbász esetében pedig ezerhatszáz forintra jön ki. Lényegesen olcsóbb, mint a boltban vehető áru, ráadásul élmény az elkészítése és nem tartalmaz felesleges adalék-anyagokat sem.