Villámlátogatás Fiuméban, az egykori magyar városban – úti napló sok-sok strandfotóval

Csütörtökön írtunk arról, hogy kilencórás vonatozással az Adriai-tengerpart elérhető Csornáról. Fiume strandjai a hazánkhoz legközelebbi horvát tengerpartnak számítanak. Riportunkban arra keressük a választ, miért érdemes útnak indulni és hosszú hétvégét tölteni a magyar történelemhez ezer szálon kötődő nagyvárosban.

Kellemes csalódás

Ha pár napos kikapcsolódásban gondolkoznak Fiuméban, vétek elkapkodni a szállásfoglalást. Fotós kollégámmal mi a vonaton a szlovén főváros, Ljubljana közelében kezdtük el nézni a fiumei szállásokat. Kellemesen csalódtunk, 45-50 eurós szállásokat találtunk fél áron.

Végül a fiumei vasútállomástól kevesebb mint másfél km-re, a városközpontban foglaltunk 24 euróért (!) egy éjszakára szobát kettőnknek kertes házban. A szállásadók az utolsó pillanatokban akár 50 százalékkal is csökkentik a tarifákat. Logikus lépés ez, hisz sokkal jobb 24 euróért kiadni a szabad helyiségeket, mint nulla bevételt könyvelni adott napra.

Több mint kikötőváros

Fiume, az Adriai-tengerpart hatalmas kikötővárosa romantikus színfoltja történelmünknek. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején kikötője volt hazánknak. Kisebb megszakításokkal 1776–1918 között a Magyar tengermelléket alkotta, amely a Magyar Királyság részét képezte. 1915-ben itt készült az Osztrák Magyar Monarchia egyik legnagyobb csatahajója, a Szent István. A tengerparti város húzóágazata napjainkban is a hajógyártás, az üzemek a járókelők szeme láttára építik az óriási tengerjárókat. Fiume lakossága körülbelül Győr lélekszámával egyenlő, a 2010-es években végzett népszámlálás szerint közel 130 ezren élnek itt. Ezzel jelenleg Horvátország harmadik legnépesebb városa Zágráb és Split után.

Fiuméról sokan gondolják, hogy csak „kikötőváros”. Tény, hogy a dokkokban 0-24 órában zajló munka első blikkre erre enged következtetni. A maga nemében egyébként az is különleges látvány, ahogy a hatalmas daruk felrakják a konténereket a hajókhoz képest játékautó nagyságú kamionokra. Tucatnyi kisgyerekes család figyeli az olajozottan működő műveletet. Fiume sok színűségét mutatja azonban, hogy a tengerparti város idén büszkén viseli Európa Kulturális Fővárosa kitüntető címét. Ezt vörös-fehér színű zászlók hirdetik szerte a településen, még a szállásadónk egyik pálmafájára is jutott a lobogóból. Másfél napba nem fért bele, hogy kulturális eseményeket fedezzünk fel, ám klassz utcazenészeket láttunk a mindig nyüzsgő belvárosban.

Gyerekbaráttól kutyás strandokig

A helyiek a térség kellemes klímája miatt, kora tavasztól egészen késő őszig élvezik Fiume strandjait. A várost a Kvarner-öböl öleli körül, amelynek átlagos mélysége 60 méter. Emiatt a Nap hamar felmelegíti a tengert itt, sokkal gyorsabban, mint Dél-Horvátországban, ahol az átlag tengermélység 1200 méter körül mozog. Ezzel az „aduásszal” a városvezetők próbálnak élni, a fiumei strandokat tudatosan fejlesztik évről évre, ezt táblák hirdetik városszerte.

A strandok mellett ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat. A strandolásért sehol nem kell fizetni, de ez szinte mindenhol így van déli szomszédunknál. Fiume városmagjától a Pecine strandra negyedórát sétáltunk. A strand több partszakaszra oszlik, van, ahol kavicson, akad, ahol „betonteknőben” pihenhetnek a fürdőzők. Árnyékos helyre viszonylag nehéz bukkanni itt, ehhez korán kell indítani a strandolást. Több tusoló segít azonban megszabadulni a fürdőzés utáni „sópakolástól”.

A városközponttól északra, pontosan a Kantrida uszoda előtt található a Ploce strand. Gát körül alakították ki, Fiume strandjai közül a Ploce rendelkezik egyedül Kék zászló minősítéssel. Ezt a fürdőhelyet kifejezetten kisgyerekes családoknak ajánlják. A Kantrida uszoda keleti partján pedig kutyás strand található, az 500 négyzetméter területű plázst kifejezetten a négylábúak és gazdáik örömére hozták létre. A Kostanj-öböl melletti fürdőhely mozgásukban korlátozott, nehezebben mozgó embereknek készült, a Glavanovo strand pedig árnyékot és hűst adó, fákkal övezett partszakaszról híres. Ahogy évről évre erősödik az UV-sugárzás, ez a szempont mind hangsúlyosabb a napozáskor.

Közlekedési app magyarul

Az írásunkban szereplő összes strandot útba ejtik a helyi buszok. Sőt, magyar nyelven is elérhető Fiume közlekedési applikációja (CityBus Rijeka). Mi ennek segítségével jutottunk játszi könnyedséggel a Pecine-re. Az alkalmazás nemcsak a városban, hanem Tengermellék-Hegyvidék megye (Primorsko-goranska županija) egész területén segítséget nyújt a tájékozódáshoz. A program ingyenesen tölthető le.

Az alkalmazás megmutatja, hol találunk buszmegállót, milyen távol vagyunk a legközelebbitől, és mely járatok érkeznek ide legközelebb. Az appon láthatjuk a városi és külvárosi útvonalakat, a menetrendet, valamint azt, hogy melyik megállóba mikor érkezik a jármű. Ezen kívül informál a taxiállomásokról, a parkolók díjáról, továbbá arról, hogy hol lehet buszjegyet vásárolni. A helyi tabakok „tisak” névre hallgatnak. Érdemes előre megváltani a jegyeket, öt kunát spórolhatunk, ha nem a buszvezetőnél váltjuk a tikettünket.

Árak gombóc fagyitól a dalmát sonkáig

A gyenge forintárfolyam miatt egy kunát jelenleg 48-50 forintért veszünk otthon. A mindig hangulatos sörözőkben 15-20 kunáért csapolják a korsókat, a dobozos sörökért 9-10 kunát kérnek az üzletekben. A horvát élelmiszerek egyik védjegyének számító, több hónapon át érlelt dalmát sonka 100 grammja szintén 10 kuna körül van. Utóbbi csemegét kár kihagyni! Két gombóc fagylalt ára 10-12 kuna. Kézműves hamburgeres vacsora, majonézes krumplival, csapolt sörrel, alma szájderrel 180 kunába került.

Mit jelent Fiume neve?

Rijekát mi hagyományosan Fiuménak mondjuk, hisz a monarchiabeli időkben így hívták a várost. Fiume azonban nem a település magyar neve. Az olasz Fiume és a horvát Rijeka szó is folyót jelent, ugyanis itt ömlik a tengerbe a város folyóvize, a Recsina, amelyet lakói olaszul Fiumara néven is neveznek. A városban a mai napig sok olasz él. Több közterületi épületre a horvát és az uniós lobogó mellett az olasz zászlót is kitűzik.