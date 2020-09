Világhírnevet hozhat az operaénekes ürge az ágfalvi Kránitz Rolandnak

Kránitz Roland ágfalvi természetfotós képe is szerepel a Comedy Wildlife Photography Awards harminchét döntős alkotása között.

Az „O Sole Mio” így versenyben van „A világ legviccesebb természetfotója” címért. A rangos megmérettetésen megválasztják a közönségdíjast is, amire online lehet voksolni.

– A fotósszakmában azt mondják, hogy kevés a lehetőség egy jól elkapott pillanatot megörökíteni. Az „O Sole Mio”, amely egy ürgét ábrázoló alkotásom, pont azok közé tartozik. A kép Bécs mellett készült, reggel hat órakor mentünk ki egy jóbarátommal fotózni és délután ötig követtük nyomon a fiatal ürgéket, ahogyan játszottak és verekedtek. Ebből készült is egy fotósorozat. Amikor megláttam az összekulcsolt kezű kisemlőst, azonnal Pavarotti éneke jutott eszembe és innen ered a címe, O Sole Mio – meséli Kránitz Roland. A Comedy Wildlife Photography Awards fotópályázatra olyan felvételeket várnak, amelyek megmosolyogtató pillanatokat örökítettek meg és egyben azt is bemutatják, hogy milyen sokszínű a természet.

A különleges fotó eddig Macedóniában és Szerbiában bezsebelt már két díjat, most pedig „A világ legviccesebb természetfotója” pályázat eredményét várja Roland. Ezen a versenyen minden évben megválasztják a közönségdíjast is, amire online szavazás alapján lehet voksolni.

SZAVAZÁS ITT >>

Az ágfalvi fotós öt éve kezdett el komolyabban foglalkozni ezzel az önkifejezés-formával. Először három éve nevezett versenyre, azóta már nyolcvannyolc díjnál tart, köztük az amerikai és európai fotósszövetség aranyérmét is magáénak tudhatja. – Mindig is érdekelt a természet, ha tehetném, egész nap a szabadban lennék – magyarázza, honnan is ered a természetfotózás iránti szeretete. Elmondta, hogy hobbiból kezdte el képezni magát, főképp a gyakorlásra hagyatkozott. Tagja a Soproni Fotóklubnak, és sokat köszönhet Molnár István „Lisztes” természetfotós barátjának, aki tanácsokkal támogatta.