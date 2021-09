Veterán járművek rekorder randevúja Mosonmagyaróváron – Fotók

Akit egyszer megcsap a benzingőz: márpedig a hét végén Mosonmagyaróváron kiderült, sokakat megcsapott. Rekord­számú veterán jármű „mutatkozott” be a parkban, ahol számos verseny, gyermekprogram is várta a látogatókat.

A Wittmann Antal park árnyas fái alatt szervezték meg múlt szombaton a X. Mosonmagyar­óvári Veteránjármű Találkozót és Alkatrészbörzét. Évek óta hagyomány, hogy e rendezvényhez kapcsolódik az UNO Simson és Robogó Roadshow is.

– Az első találkozónkat a Flesch-központnál rendeztük meg, a Szigetközi Sasok motorosokkal karöltve. Aztán évekig a várkert adott otthont a rendezvénynek. A vár felújítása miatt azonban új helyszínt kerestünk, és ekkor ajánlotta fel a város a Wittmann parkot, ahol nagyobb a hely a kiállításra – emlékezett Molnár Kálmán, a Mosonmagyaróvá­­ri Veterán Jármű Egyesület elnöke. Mint elmondta, idén újdonság volt az előregisztráció, melyre 210 autót és 30 motorkerékpárt neveztek. Ez rekordnak számít a találkozó történetében.

Az egyesület 2012-ben indult 26 alapító taggal, ma 31 tagot és 3 tiszteletbeli tagot számlálnak.

Kulacs Zoltán, az UNO Simson és Robogó Roadshow főszervezője arról számolt be, hogy négy éve szervezik közösen a rendezvényt.

– Szerettünk volna szervezett kereteket biztosítani azoknak, akik kipróbálnák magukat a robogó ügyességi versenyekben. Közel harmincan indultak. Csigafutamot is hirdettünk, itt az volt a cél, hogy a lehető leglassabban menjenek lábletétel nélkül – magyarázta a szervező.

Az autó- és motorszépségver­senyen több kupa is gazdára talált, de nemcsak a legszebb, hanem a legmesszebbről érkező járműveket is keresték. A szakmai zsűri külön bírálta el a szocialista és a nyugati járgányokat. A közönség is leadhatta voksait kedvenceire, ezúttal telefonon keresztül. Vándordíjat is átadtak, illetve Mosonmagyaróvár városa elismerését.

Az önkormányzat nevében Muráncsik László képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve az ilyen és hasonló rendezvények fontosságát, melyek a város jó hírét viszik.

A rendezvény idején nosztalgia-városnézésre lehetett jelentkezni Ikarus busszal. Palatinus Attila motoros show-műsorára is sokan voltak kíváncsiak.