Valentin-napi trükk: otthoni wellness

Akkor sem kell lemondanunk a wellnessről Valentin-nap környékén, ha az utolsó ajánlatokról lecsúsztunk. Néhány kreatív ötlettel és odafigyeléssel otthonukba is becsempészhetjük a pihentető wellness élményt.

Sokan szeretik wellnesshétvégével kényeztetni párjukat, mert néhány nap távol a világ zajától nem csak a testre és lélekre hat üdítőleg, hanem a kapcsolatra is. A hévízi NaturMed Hotel Carbona szakértője szerint azonban az olyan csúcsidőszakokra, mint a Valentin-nap, érdemes jó előre foglalni, mert a wellness szállodák gyorsan betelnek. Ha mégis lecsúsznánk a foglalásról, a wellnessélményről akkor sem kell lemondanunk, hisz párunkat otthon is elvarázsolhatjuk különböző wellnesspraktikákkal.

Első lépés: Teremtsük meg a tökéletes atmoszférát!

Először is gondoljuk át, milyen otthoni wellness fogásokkal szeretnénk párunkat meglepni. Készüljünk fel, szerezzük be a hozzávalókat, legyen egy vázlatos forgatókönyv, hogy az élmény tökéletes legyen. Az első benyomás mindig fontos. Képzeljük el, milyen fények, illatok, hangulat fogadja párunkat, amikor belép az ajtón. Permetezzünk a fürdő vagy a szoba légterébe különféle illóolajokat vagy azok kombinációit. Az illóolajokat szobai párologtatóba is tölthetjük. Egyes olajok jó hatással vannak az immunrendszerre, mint például a levendula, mások frissítenek, mint az eukaliptusz vagy a rozmaring. Mécsesekkel és halk, meditatív jellegű zenével tegyük meghitté a hangulatot. Talán eszünkbe sem jut, de magát a fürdőkádat is fontos előkészíteni, megtisztítani: nedvesítsük be a kád felületét, hintsük be sóval, majd dörzsöljük át félbe vágott grapefruittal.

Második lépés: Varázsoljuk a kádat élményfürdővé!

A téli hidegben mindig jól esik egy forró fürdő. A Carbona szakértője szerint azonban jó tudni, hogy a túl forró víz jobban szárítja a bőrt, ezért ideális, ha víz kevésbé meleg. Ha a párunk szereti a finom illatokat, a fürdővízbe önthetünk mandulaolajat, extra szűz olívaolajat vagy más, frissítő fürdőolajat. Az illat kedvéért adhatunk még hozzá citrom- vagy narancskarikákat is. Persze, a wellness termálvízzel az igazi, amit otthon is könnyen elkészíthetünk drogériában vagy patikában kapható fürdő- vagy termálsóval. Ezek közül az egyik leghatásosabb a holt-tengeri fürdősó, amely ásványianyagokban és nyomelemekben gazdag, táplálja a bőr mélyrétegeit, ellazítja az izmokat, csökkenti az izomlázat, serkenti a vérkeringést, ráadásul stresszoldó, nyugtató hatású. A lazító fürdő után gondoskodjunk különleges szappanról. Az olívabogyóból készült fekete szappanban sok a vitamin. A fürdő után dörzsöljük át vele testünket, mert eltávolítja az elhalt hámsejteket és vitalizálja a bőrt.

Harmadik lépés: Kápráztassuk el párunkat néhány masszázsfogással!

A lazító fürdő után jólesik egy masszázs. Bár a szakképzett masszőröket nem lehet helyettesíteni, ma már léteznek olyan videók, amelyekből elleshetünk néhány fogást. Mivel a masszázs komoly szakképzettséget igényel, otthon kizárólag olyan fogásokat alkalmazzunk, amelyek semmilyen veszélyt nem rejtenek magukban. Választhatunk nyomó-simító vagy dörzsölő-nyomó masszázst, az utóbbi serkenti a vérkeringést és lazítja az ízületeket. A hátat, a nyakat és a vállakat mindenképp érdemes végigmasszírozni, hisz ezek a testrészek jobban megérzik a hétköznapi stresszt. Sőt, a lábfejekről se feledkezzünk meg: sokat terheljük őket, és mégsem törődünk velük eléggé. Teljes lesz a kényeztetés, ha a masszázshoz természetes növényi alapanyagú masszázsolajat használunk, amely nemcsak a masszírozást könnyíti meg, hanem egyúttal puhítja, hidratálja a bőrt, és segíti a nyirokkeringést. A kókuszolaj például a legjobb hidratáló, az argánolaj fiatalítja bőrt, a citrusfélét tartalmazó olajok pedig felfrissítenek.