Vajon stresszes a kamionvezetés?

A kamionosvezetés sok hektikus pillanatot rejt, ugyanakkor megannyi jó oldala is van. A teherautó-vezetés lehetővé teszi, hogy országszerte vagy akár Európa-szerte kalandozz, és új dolgokat tapasztalj, miközben alapvető termékeket szállítasz. Sok kiszámíthatatlan tényező található a kamionos világban, amelyek növelik a stresszt, ezen faktor közül néhány: több dologra figyelő sofőrök, rossz idő, kimerültség, forgalom. A vezetés közbeni stressz befolyásolhatja a figyelmet és a koncentrációt, így sajnos nagyobb valószínűséggel okoz balesetet. Ha további részleteket szeretnél megtudni arról, hogy az egyes faktorok milyen módon manipulálhatják a teherautó-vezetést, folytasd az olvasást.

Több dologra figyelő sofőrök

Minden gépjármű, de különösen nagyméretű teherautó vezetésekor rendkívül fontos az útra való teljes és osztatlan figyelem. Az elmúlt években rengeteg ember halt meg teherautókat is érintő balesetek során, és kijelenthető, hogy a halálesetek egy részét a gépjárművezetők meggondolatlan hozzáállása okozza. Vezetés közben akár egy pillanat erejéig is elvonni a figyelmet mindenkire veszélyes az úton. A telefonálás vagy a zene változtatása csak néhány olyan dolog, ami kizökkenthet a koncentrációból, ami bizony könnyen végzetes lehet. Gondolj csak bele: kisodródhatsz a sávból, egy gyors túlkorrekció pedig nem biztos, hogy megvéd a slamasztikától. A nagy teherautókat képtelenség olyan gyorsan korrigálni, mint egy normál kocsit, ezért könnyebben is okoznak balesetet. Ahhoz, hogy hatékonyan elkerülhesd az aggodalmat keltő vezetést, sok mindenre kell előzetes figyelmet fordítanod. Vezetés előtt ismerd meg az útvonalat. Természetesen a GPS életképes lehetőség arra, hogy eljuss a célhelyszínre, de néha meghibásodhat, és előfordulhat az is, hogy félrenavigál. Fordíts időt az útvonal feltérképezésére, mielőtt útra kelnél, és soha ne támaszkodj csak a GPS jelzéseire. Vezetés közben soha ne matass a rádióval, ne vedd fel a telefont sem. Nem csupán a tárcsázás vagy az üzenetírás művelete terelheti el a gondolataidat, egy telefonon hallott információ is kihozhat a sodrodból, amivel pillanatok alatt megtörténhet a baj. Értjük, hogy a hosszas vezetési órák mellett csábító a vezetés közbeni telefonálás gondolata, de ha jót akarsz magadnak és másoknak, inkább próbáld hanyagolni. Ha telefonálni akarsz, tedd ezt egy pihenőhelyen, amíg parkolsz.

Rossz időjárás

A rossz idő nem befolyásolható, de fel lehet rá készülni. Legyél tisztában az előrejelzéssel, kövesd nyomon a helyi híreket. Az előrejelzés ismerete a legjobb módja annak, hogy elébe menj a váratlan meteorológiai gondoknak. Számos alkalmazás segítségével tájékozódhatsz a regionális időjárásról. Legyél képben az autó időjárásállóvá tételének módszereiben, legyél felkészült, ha véletlenül zord időjárási körülményekbe ütköznél. Ha az időjárás szélsőségesre fordulna, húzd meg magad a teherautóban. Ha rossz időben próbálsz vezetni, az veszélyt jelenthet rád és másokra is. Ha az extrém faktorok mérséklődnek, visszatérhetsz az útra.

Kimerültség

Hogyan lehet ébren maradni végtelennek tűnő vezetés közben? Ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés a stresszes sofőr állás tematikában. A hosszú útvonalak, az éjszaka közepén autózás, a határidő betartása csak néhány dolog, ami stresszt és kimerültséget okozhat. A kimerültség megelőzése vezetés közben számos módon eszközölhető: hallgass podcastokat, igyál kávét vagy energiaitalt, tarts szünetet. A podcast, hangoskönyv vagy zene hallgatása kiváló módja annak, hogy ébren tartsuk magunkat. Ezek a dolgok mentálisan stimuláló hatásúak, elfoglalhatják az elmédet, hogy biztonságosan eljuss a következő állomáshoz. A kávé és az energiaitalok jól bevált szokások a kimerültség kordában tartására, de vigyázz, nehogy túlpörögj a használatuktól. Ha megvonod magadtól a szükséges alvásmennyiséget, akkor könnyen az ellentétes hatásmechanizmus csávájába kerülhetsz. Tarts egy kis szünetet, ha nagyon muszáj, mindig tartsd szem előtt, hogy a biztonság a legfőbb barátod.

Forgalom

A forgalom elkerülhetetlen, hihetetlenül bosszantó, de ez az, amibe szinte biztosan bele kell törődj útközben. Vezetés közben ügyelj arra, hogy a lehető legmesszebbre nézz előre, és ha látod, hogy forgalmi dugó következik, jóval a torlódás megközelítése előtt kezdd meg a lassítást! Ezzel egyidőben figyelmeztesd a mögötted haladókat a vészvillogó bekapcsolásával, hogy lassítás előtt állsz, ezzel megakadályozhatod, hogy hátulról beléd menjenek. Ha elakadsz a forgalomban, mindig hagyj elegendő helyet a kamion és az előtted haladó autó között. Ez amúgy is egy olyan biztonsági óvintézkedés, amelyet mindig be kell tartanod, hogy biztosan meg tudj állni, ha az előtted álló sor hirtelen fékezésbe kezdene. A forgalmi dugók amúgy kiváló alkalmat nyújtanak arra is, hogy kommunikálhass más sofőrökkel, és megtudd, vajon mi történik, és ez előreláthatóan mennyi ideig késlelteti majd az útvonaladat.

