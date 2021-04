Úszós peca élmények mindenkinek

Tíz éves korában ragadta el a horgászat iránti szenvedély, a halak szeretete, a fárasztás élménye. A horgászat az életének fontos része lett, amiből állítása szerint nagyon nehéz kigyógyulni. Füredi Krisztián versenyhorgász nemrég adta ki első könyvét, melyben kezdő horgászoknak, gyermekeknek tanítja meg az úszós horgászat alapismereteit és a spiccbotos technikát.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

– Mikor alakult ki Önnél a horgászathoz fűződő szenvedély? Szerelem volt első látásra?

– 10 éves korom előtt voltak már próbálkozásaim, mogyoróvesszővel a patakban, de az igazi időpont az, amikor szüleimmel nyaraltam a Balatonon. A horgászokat figyeltük a mólon. Hihetetlen izgalmas órák voltak, nagy fárasztásokkal, a hal elvitte a botot, utána kellett úszni, stb. Ekkor mondtam ki először: horgászni akarok. Nemrég olvastam egy horgásztól, aki azt írta: minden horgászattal töltött nappal meghosszabbodik az ember élete. Őszintén hiszem, hogy így van.

– Merre szokott horgászni? Mit gondol megyénk víz és hal állományáról? Milyen technikával próbálkozik, és melyik a kedvence?

– A Szigetköz mindig nagy kedvencem volt. A területek védettek, eltűnt az elektromos halászat, az egyesületi vizek halbősége is kiemelkedő. Egy igazi horgász paradicsom a megye. Örömmel horgászom a Dunán is, szeretem a folyóvizeket, pedig az teljesen más felkészülést igényel mindenkitől. Mivel az úszós horgászaton nőttem fel, ezért egyértelműen az a kedvencem. Mindig úszóval horgászom, a keszeghorgászat az elsődleges számomra, de szívesen horgászom pontyra is.

– Több évtizede vesz részt a versenyhorgászatban. Milyen élményeket adott Ön számára a versenyek izgalma? Mennyiben más, mint a hobbihorgászat?

– Harminc éve versenyzem, 8 éve az Országos Klubcsapat Bajnokságokon is indulunk a csapatommal. Országos bajnoki címek mellett két világbajnokságon is szerepeltem, amelyen a nemzetek nyertes klubcsapai vesznek részt. A versenyhorgászat – úgy ahogy minden technikai sportban – az innováció bölcsője. Innen érkeznek a friss technikák, ötletek, a legújabb horgászeszköz fejlesztések.

– Nagy álma vált valóra nemrég. Elkészült első horgászkönyve, Horgásztitkok 1. – Az úszós horgászat alapjai címmel, melyben az úszós horgászat alapismereteit és a spiccbotos technikát mutatja be, több mint 150 ábrával és fotóval, valamint videókkal is. Kiknek készült a könyv, és miben ad segítséget?

– Gyermekeknek, akik elkezdenek érdeklődni a peca iránt, általában azonnal beleszeretnek a horgászatba. Szüleiknek is szól, mert ők pedig gyakran kérdezik: Le van írva valahova, hogy lehet megtanulni horgászni? Össze van gyűjtve? A könyv azoknak készült, akiknek nincs ismerete a horgászatról. Olvashatnak arról, hogy kell gyermek horgászjegyet váltani, bemutatom a felszerelés részeit, a spiccbotok tulajdonságait. Bemutatom és elmagyarázom a – tapasztalt horgászok számára – legalapvetőbb dolgokat, például a kapás felismerését, a horog kiakasztását is. Aztán szó van a csalizásról, az etetőanyagokról, a halismeretről, és egy kérdés-válasz fejezet is helyet kapott a könyvben, melyben tippeket, praktikákat osztok meg az olvasóval. A könyvben lévő QR kódokat beolvasva pedig videókon is elmagyarázom az egyes témákat.

– Milyen tervei, céljai vannak a közeljövőben?

– Számomra mindig is vonzó volt, hogy tanítsak. A horgászatot is tanulni kell. Nem titok, de ahogy megjelent az első a könyvem, már egyből a másodikon dolgozom. Engem is tanítottak horgászok annak idején a Szigetköz Horgász Egyesületben, és én is szeretnék minél több tudást átadni a következő generációnak. Egy olyan könyvön dolgozom, amely a gyakorlott horgászoknak készül, és rengeteg tapasztalatot, trükköt mutatok meg benne.