Újrahasznosítják a fékenergiát a bécsi metróállomásokon

Újrahasznosítják a metrószerelvények fékezési energiáját Bécsben, például az állomásokat is kivilágítják vele. A metrók energiájának árammá alakítása klímavédelmi szempontból is előnyös, mert kevesebb szén-dioxid termelődik. Már a második energiaátalakító berendezést üzemelték be, nemsokára egy harmadik is követheti.

A bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien már 2018-ban elindította azt a tesztprojektet, ami a metrók fékenergiájának hasznosítását tűzte ki célul. A megállóba érkező szerelvények fékezési energiáját már korábban is hasznosították az állomásról kifutó szerelvények indulásakor, viszont kárba veszett, ha nem volt a közelben induló vonat. Ezen változtatott sikeresen a tesztfázis alatt az U2 metróvonalon használt 20kV-os energiaátalakító berendezés, ami képes a fékezés alatt felszabaduló energiát eltárolni, és más berendezések számára árammá alakítani – liftek, mozgólépcsők, a szellőztetőrendszer és a világítás is működtethető ezen a módon. Most egy újabb átalakítót helyeztek üzembe, méghozzá a leghosszabb metróvonal, az U1 „Altes Landgut" állomásán. 2021-re egy harmadik átalakító egység beüzemelését is tervezik, ezúttal az U4-es vonalon. A két energiaátalakító mintegy 3 gigawattórányi áramot termel évente, ami körülbelül 720 háztartás energiaellátására lenne elegendő és 400 tonna széndioxid kibocsátását spórolják meg vele. Bécsben már a sínen közlekedő járművek harmadát működtetik újrahasznosított árammal. Az „Ottakring" állomáson felszerelt napelemek például a metróállomás áramszükségletének akár felét képesek kiszolgálni. Köszönhetően a klímabarát megoldásoknak, a Wiener Linien Bécs szén-dioxid kibocsátásának csupán egy százalékáért felelős.