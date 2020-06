Új törvény januártól – Tilos lesz az égetés

Törvény született, amely megtiltja az avarégetést Magyarországon. Ez azért fontos szabályozás, mert kevesen tudják, hogy a füstölés káros a környezetre és az egészségre.

Az őszhöz szinte hozzátartozik a kerti hulladékok és az avar égetése. Az értékes szerves anyagból az égetés során hamu keletkezik, ami csak korlátozott mennyiségben alkalmas talaj­erő-utánpótlásra. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz a végeredmény.

Egy átlagos kerti tűz, amiben vegyesen égetnek avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriási légszennyezést okoz és káros az egészségre is. Az Országgyűlés nemrégiben törvényt fogadott el az avarégetés tilalmáról.

A témáról Lajtmann Csabával, a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetőjével beszélgettünk.

– Eddig az önkormányzatok maguk szabályozták rendeletben, hogy a hét melyik napjain lehet avart és kerti hulladékot égetni. Jövő januártól az új törvény eltörli az eddig érvényben lévő rendelkezéseket. Véleményem szerint egy ideig betarthatatlan lesz a jogszabály, de remélem, pár év és nem látunk ősszel füstölgő falvakat. A törvényt nagyon fontosnak tartom, mivel a nedves avar égetése káros. A tökéletlen égés során apró részecskék kerülnek a levegőbe, amelyek a tüdőn keresztül a véráramba jutva gyulladást, a tüdőben lerakódva pedig asztmás tüneteket, legrosszabb esetben daganatos megbetegedést okozhatnak. Ezek a súlyos következmények az emberekben, legfőképp információ hiányában, nem tudatosultak.

Lajtmann Csaba beszélt az avar megsemmisítésének hasznos módjairól is. Ősszel bele lehet ásni a talajba, vagy komposztálni az összegyűjtött lombot, ami tavasszal is felhasználható. De akár a komposztkukába is kerülhet, amit aztán elszállít a szolgáltató.