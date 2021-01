Új klippel jelentkezik a fiatal győrújbaráti dobos – különleges produkciót ígér a 15 éves tehetség

A 15 éves jazzdobos Fehér Gellért, vagy ahogyan a zenei világban egyre többen ismerik, „Gelly” hamarosan robotos zenei klipjének folytatásával jelentkezik. Februárban a világhálón is látható lesz a különleges produkció.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az előző produkció két évvel ezelőtt készült, most jöhet a folytatás – mondta Fehér Gelly. – Az új klip előkészítése, illetve a zene megszületése körülbelül fél évig tartott. A győri kórháztól a forgatás idejére megkaptunk egy régi, használaton kívüli részt, emellett sok jelenet az egykori szentkirályszabadjai katonai bázison játszódik. A fiatal zenész elmondta: az alaptörténet egy modern Pinokkió-mesét elevenít meg, az elektronikus és a valódi, hús-vér világ közötti átjárást szimbolizálva.

– Elgondolkodtunk, hogy a mesterséges intelligencia, a robotok vajon milyen irányban változtatják meg a jövőnket. Mérföldkőnek tekintem az új anyagot, hiszen ez lesz az első önálló remixem – magyarázta a dobos. – A mesterséges intelligencia, a modern technika és az akusztikus zene egyszerre lesz jelen képben és hangban.

– A jazz mellett az elektronikus zenei műfajokban érzem igazán otthon magam, de ezek mellett szívesen hallgatok komolyzenét – Vivaldit, Mozartot – és a filmzenék is érdekelnek – jegyezte meg a dobos. Jövőbeni terveiről elárulta, ha a vírushelyzet engedi, hamarosan egy egész estés produkcióval szeretne bemutatkozni a győriek előtt. Hosszabb távlatokban gondolkodva zenei producerkedést is tanul, hogy saját zenei pályáját menedzselhesse. A Rise of the robots című új klipet portálunk is bemutatja majd.