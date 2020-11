Új életet kezdett Zsombor négy keréken Sopronban

Egyedül költözött Szegedről Sopronba új életet kezdeni a kerekesszékes Horváth Zsombor. Úgy érezte, szüksége van eltávolodni az otthonától és önállóan új kalandokba belevágni.

– Az elmúlt időszakban több negatív dolog ért Szegeden, ezért úgy döntöttem, teljesen új életet kezdek Sopronban – mesélte a huszonhat éves Zsombor, aki izomsorvadásos betegsége miatt tizenkét éve kényszerült kerekesszékbe.

A költözése zökkenőmentesen ment, a legnagyobb kihívást az utazás leszervezése jelentette.

– Vannak hullámvölgyeim. Jó és rossz oldala is van annak, hogy egyedül jöttem ide, de megtanultam megbirkózni a nehézségekkel. Jelenleg sok minden motivál, például találtam egy jó lakást, ahol tudok élni és ez biztonságérzetet ad. Most pedig arra összpontosítok, hogy olyan munkát találjak, amit össze tudok egyeztetni az életemmel – mondta Zsombor, aki arról is beszélt, hogy szeretne minél több emberrel megismerkedni és kapcsolatokat kiépíteni. – Van egy jóbarátom, Marietta, aki itt él, és akivel egy közösségi oldal csoportjában ismerkedtem meg, ahol sérült emberek támogatják egymást. Elkezdtünk beszélgetni és szoros baráti kapcsolat alakult ki köztünk. Őrá bármikor, bármiben számíthatok, ha nem ismertem volna meg, akkor valószínűleg más irányba tervezem az életemet – tette hozzá. Vannak közös terveik is: felfedezni a várost és amint lehet, fesztiválokra menni.

Zsombor társasági embernek vallja magát, szabadidejében szeret a barátaival találkozni, beszélgetni és bulizni. Reméli, hogy Sopronban is minél előbb új baráti kapcsolatokat alakíthat ki. Arra vágyik, hogy ne sajnálattal nézzenek rá, hanem kezeljék úgy, mint bármelyik más embert, mert ő is teljes életet él.

A kerekesszékes fiatal nagy lendülettel kezdett munkahelykeresésbe. Informatikai végzettséggel rendelkezik, de előzőleg dolgozott már televíziónál vágóként és irodai asszisztensként is alkalmazták. – Nem vagyok nagyra vágyó, csak annyit szeretnék, hogy legyen munkám és otthonom. Sok mindenhez értek, úgyhogy nem aggódom amiatt, hogy ne találnék állást – tette hozzá Zsombor. Arról is beszámolt, hogy már régóta van egy blogja, a Facebook-oldalán személyes hangvételben mesél magáról és a kalandjairól. Példát szeretne mutatni és biztatni másokat, hogy a legrosszabb helyzetből is ki lehet hozni valami jót.