Tűzoltóautón érkezik a Mikulás, több Győr környéki településre is ellátogat – Videó, fotók

A Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület harmadik éve állítja a gyerekek szolgálatába a piros tűzoltóautót. Körzetükben – Kisbajcs, Nagybajcs, Gönyű, Vének, Nagyszentjános, Győrszentiván – keresik fel a családokat, akik levelet írtak a Mikulásnak, de azok a gyerekek is kapnak meglepetést, akikkel útközben találkoznak.

Borbély Tamás, az egyesület elnöke öltötte magára a piros ruhát péntek este, hogy bajtársaival vasárnap estig besegítsen a csomagok kézbesítésébe.

Első útjukon a Kisalföld is velük tartott:

Borbély Tamás elmondta, hogy a korábbi években is sikeres volt a kezdeményezésük, amire ebben az évben is sokan jelentkeztek. Csütörtökig több mint harmincan jelentkeztek, hogy vigyenek hozzájuk csomagot. Azért is fogadták örömmel a Mosolygyár Győr Alapítvány ötletét, és vállalták el ezt a feladatot, mert úgy gondolták, hogy ezzel kapcsolatba tudnak kerülni az emberekkel, be tudják mutatni az egyesületüket. A szolgáltatás nem díjmentes, de az így befolyt összeg anyagi segítséget is jelent az egyesület számára.