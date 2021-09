Hétvégére fel! – Szigetköz-fesztivál Mosonmagyaróváron, Art Piknik Pannonhalmán, városnap Csornán

Jobbnál-jobb programok várják a kikapcsolódni vágyókat!

Győr

Tárlat

Kurátori tárlatvezetés az Egy város emlékezete metszeteken és képeken című új kiállításban.

09. 11., szombat, 10.30

Káptalandomb 11.

Az Ars Sacra Fesztivál keretében kurátori tárlatvezetéssel tekinthető meg az Egy város emlékezete metszeteken és képeken című kiállítás.

A Győri Egyházmegye és az Országos Széchényi Könyvtár közös időszaki tárlata az egyházmegye alapításának 1020. és Győr várossá válásának 750. évfordulója alkalmából jött létre. A kettős évforduló kapcsán mindenekelőtt a győri egyházi jelenlétet kívánja bemutatni több mint három évszázad metszetein keresztül. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés legkésőbb szeptember 9-ig a [email protected] címen.

Találkozó a Frigyláda-szobor háta mögött a program kezdése előtt 10 perccel.

Családi

Családi nap az egyetemen

09. 11., szombat, 10.00–17.00

Széchenyi István Egyetem, központi campus területe (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

A Széchenyi István Egyetem első Családi Napján lehetőség nyílik a felvételizők és családtagjaik közvetlen megszólítására, a képzések kötetlen formátumú ismertetésére, a képzésekhez kapcsolódó tanórákon való részvételre és az egyetemi hallgatói életérzés közvetlen módon történő bemutatására.

A Családi Napon a fiatal családtagokra is gondoltunk, így a programok között miniállatkert, ugrálóvár, kvíz, tűzoltóautó- és szemétszállítóautó-bemutató is található.

A rendezvényen való részvétel 14 éves kor felett regisztrációhoz kötött. Előzetes regisztrációs link: https://felveteli.sze.hu/csaladi-nap-regisztracio. A rendezvényen helyszíni regisztrációt is biztosítanak.

Koncert

Zenélő Udvarok

09. 11., szombat, 16.00

Café Collis Kávéház kerthelyisége (Győr, Káptalandomb 11., bejárat közvetlenül a Szent László Látogatóközpont központi recepciója mellett)

Klarinétszólóest II. Közreműködik Anderkó Dániel.

Világzenei és Népzenei Fesztivál

09. 11., szombat, 17.00

Széchenyi tér, nagyszínpad

Aurora FolkGlamour mesés divatbemutató performance, avagy a magyar népmesék, balladák életre kelnek.

Mesés Aurora FolkGlamour – divatbemutató előadás.

Séta

Naplemente-túra, hajós városnézés

09. 11., szombat, 17.30

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

Városnézés indul kishajóval az alkony fényeiben, a folyók városában Csobayné Pintér Éva, a Gyere Győrbe Tematikus Városnézések és Élményprogramok idegenvezetőjének színes történeteivel.

Részvételi díj: 5000 Ft/fő.

Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/naplemente-tura-a-folyokon-gyorben, vagy [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174

Győrszentiván

Szentiváni Szüreti Fesztivál

09. 11., szombat, 12.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Főzés, szórakozás, táncolás! Várnak mindenkit szeretettel a szervezők, a fellépők és a Bro’n’sis Tánciskola táncosai a dísztérre.

További programok: dodzsem, kreatív játszópark, főzőverseny.

A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható! Belépődíj: 100 Ft.

Lébény

Jótékonysági Nap

09. 11., szombat

Sportpálya

17.00 Labdarúgó-mérkőzés. Lébényi öregfiúk–Fradi-öregfiúk

19.00 TBG Zenekar (’70-es, ’80-as évek rockzenéi)

A rendezvény alatt a Lébényi Motorosok Egyesülete szórakoztatja az érdeklődőket.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

A szervezők adományokat elfogadnak. A teljes összeget Wurczinger Balázs részére ajánlják fel.

XIII. Sajtos-rét fogathajtó kupa

09. 11.

Sajtos-rét

8.00 Fogatok érkezése.

8.30 Nevezés kezdete a helyszínen.

11.00 A kombinált fogathajtó verseny kezdete, I. forduló.

Ebédszünet. A kombinált fogathajtó verseny II. fordulója.

17.00 Eredményhirdetés

Mosonmagyaróvár

Gasztro

Szigetköz Ízei, Vármegye Borai Fesztivál

09. 10–11.

P’art Rendezvényközpont

09. 10., Péntek

1800 Fesztivál Kert, Vásározók Utcája – nyitás.

18.00 A Haller Sport Majorett Egyesület bemutatója.

18.10 Ünnepélyes megnyitó: dr. Árvay István polgármester, Csalló Gábor házigazda.

18.20 Az Okay Dance táncegyüttes bemutatója.

18.45 Hangulatok – helyi amatőr festők kiállítása.

19.00 Hegedűs Bori Funk and Soul Joy

20.50 The Biebers-koncert

22.50 SID retró diszkó.

09. 11., szombat

10.00 Mesekert nyitása. Egész napos gyermekprogram:

zsonglőr, henna, arcfestés.

10.00 Színház: Jancsi és Juliska édes álma. Marionettjáték

16.00 Vaskakas Bábszínház: Misi Mókus kalandjai

10.00 Hamisítatlan vásári hangulat, népi lovas körhinta, fajátékok, ládavasút.

Karzat Színház: Vándorvurstli

10.00 Fesztivál Kert, Vásározók Utcája – nyitás.

10.00 Hangulatok – helyi amatőr festők kiállítása.

11.00 Csónakázás a Lajtán.

14.00 Kutyaszépség- és ügyességi verseny.

16.00 Meseszínházi előadás gyerekeknek.

17.30 Suzane – divatbemutató.

18.30 Takács András és Fazekas Csilla műsora.

19.30 A Catsby zenekar koncertje.

21.30 Soulwave-koncert

23.00 A Madarak zenekar retró estje.

Kovászos Kenyérsütő Találkozó és Verseny

09. 11., szombat

Part Rendezvényház

Kiállítás

Terménykiállítás

09. 08–10.

Flesch-központ

Megnyitó szeptember 8-án 17 órakor a Flesch-központban.

Színház

A nagymama

09. 11., szombat, 18.00

Flesch-központ

A Theatrum Ad Flexum előadása. Jegyek a Flesch-központban válthatók.

Film

100 éves örökségünk

09. 13., hétfő, 18.00

Flesch-központ

Dokumentumfilm-bemutató és kiállításmegnyitó. Pillanatképek Mosonmagyaróvár színjátszásának 100 évéről. A dokumentumfilm premierje szeptember 13-án 18 órakor a színházteremben, a kiállításmegnyitó pedig közvetlenül utána a galériateremben lesz.

Retro Filmklub

Indul a bakterház

09. 14., kedd, 15.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A vidám történet Magyarországon játszódik, főhőse Regös Bendegúz, aki egy bakterházba keveredik tehénpásztorként. A bakter és anyósa, a banya igen sanyargatja a fiút, aki elhatározza, hogy megleckézteti őket. Bendegúz barátja, Koncz bácsi jótanácsokat ad neki arra, hogy hogyan lehet a bakter feleségének szellemével riogatni a háziakat. A fiú megfogadja a tanácsot, s végül összedől a bakterház, ő pedig továbbáll. Főszereplők: Olvasztó Imre, Koltai Róbert, Horváth Teri, Törőcsik Mari… (66 perc, 1979)

A programon a részvétel ingyenes!

Csorna

Családi

Városnap

09. 10–11.

Piactér

09. 10., péntek

17.00 Eve Six

19.00 Zaporozsec

21.00 Beatrice

22.30 Lotfi Begi

Programok napközben

16.00–20.00 Gyereksarok

16.00 A Vöröskereszt programja.

10.00–0.00 Vendéglősök Utcája, Gasztrosétány.

09. 11., szombat

18.30 AForce1

19.00 Zanzibár

21.00 Kowalsky meg a Vega

22.30 DJ Dominique

Programok napközben

10.00–19.00 Gyereksarok

16.00 ÖTE/Szurkolók az állatokért

10.00–0.00 Vendéglősök Utcája, Gasztrosétány.

Gyömöre

Egyéb

V. Toronyiránt Vásári Forgatag

09. 11., szombat, 10.00

Kultúrház mögötti rendezvénytér

10.00–15.00 Főzőverseny

11.00 Ökumenikus istentisztelet.

11.30 Nemzetiségi felvonulás.

14.00 Megnyitó

14.30 Theatrum Ad Flexum: Vásári komédia

15.30 Nemzetiségi zenés műsor.

18.00 Karda Beáta

19.00 Zalatnay Sarolta

Jánossomorja

Kiállítás

Kisgaléria megnyitója

09. 11., szombat, 17.00

Glázer-Kozma Galéria (Szabadság u. 24.)

A kiállítást megnyitja Hossala Tamás fotográfus, közreműködik a Rizikófaktor zenekar.

A kiállítás megtekinthető október 30-ig a galéria nyitvatartási idejében.

Pannonhalma

Fesztivál

Art Piknik 2021

09. 11–12., szombat-vasárnap, 11.00

Major (Pausa-udvar), Fő tér, liget

Az Art Piknik a legjobb hazai éttermek részvételével, izgalmas ételekkel és ízekkel várja a gasztronómia szerelmeseit új helyszínen, Pannonhalmán!

Művészeti program (liget):

09. 11., szombat

13.00–19.00 #vegyélhazait – piac.

13.00 A 23. Art Flexum Nemzetközi Művésztelep kiállítása, megnyitó.

14.00 Csalár Bence: Színfalak mögött. Könyvbemutató Vecsei Zsófi (Vecsei Millinery) társaságában; moderál: Széll Réka.

15.00 Tessék – beszélgetés. Beszélgetőtársak: Beke Márton (Torula Művésztér),

Paris Noble (Elevate Strategy & Design), Farkas-Papp Éva (Misija); Csalár Bence (Studio Csalár, Werk Akadémia), moderátorral (15.00–15.40).

16.00 Vadvirágos porcelánok – workshop (tányérégetés), Plastr Accessory.

16.00 Innováció a gasztronómiában – kerekasztal-beszélgetés a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokról.

Powered By Enterprise Europe Network – GYMSM KIK & Start It Up Egyesület

Megnyitja Pintér-péntek Imre, a GYMSM KIK elnöke.

09. 12., vasárnap

10.00–16.00 Pannonkamra – termelői piac.

13.00–19.00 Mr. Tibowsky – állandó kiállítás.

13.00–19.00 A 23. Art Flexum Nemzetközi Művésztelep kiállítása.

13.00 Szabadtéri festés – Mr. Tibowsky.

14.00 Mr. Tibowsky – Kollázs Alkotóműhely.

15.00 Tessék – beszélgetés. Beszélgetőtársak: Mr. Tibowsky, Rechnitzer Zsófia kurátor (Torula Művésztér, The Bazin Project), Hefter Brúnó (Hefter Galéria), Bagó Zsófia (SVÉT, Pipere Panni); Csalár Bence (Studio Csalár, Werk Akadémia), moderátorral.

13.00–19.00 Pausa-udvar: Hefter Galéria Pop Up.

Pereszteg

Zene

VII. Nótaest Peresztegen

09. 11., szombat, 17.00

Iskola (Fő u. 76.)

Közreműködik többek között a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalköre, a Lila Akác Nyugdíjasklub Kék Nefelejcs Dalköre, valamint Megyeri Zsuzsanna.

A zenei kíséretet Vörös Árpád és zenekara biztosítja.

Belépőjegyek elővételben vásárolhatók a Gerti vegyeskereskedésben (Fő u. 36.), vagy az előadás napján a helyszínen 16.30 órától.

Pinnyéd

Nyárbúcsúztató