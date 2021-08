Tréfás kő jelzi az időjárást Nagylózson

Időjárásjelző követ állítottak fel a gyerekek nagy örömére a nagylózsi Tündérkert játszótéren. A jóslatokat sokan már kívülről tudják.

„Ha az időjárásjelző kő mozog, akkor szélvihar van, ha éppen hűlt helyét találjuk, akkor tornádó van vagy az ufók rabolták el” – áll tréfásan az időjárásjelző kövön. Az ötletgazda az Ügyesen Egyesület volt, amelynek tagjai a település közösségi életét próbálják előrelendíteni.

Térségbeli összefogás

– Szerettük volna tovább színesíteni a nagylózsi Tündérkert játszóteret, amelyet a korábbi években az önkormányzat is próbált időről időre bővíteni. Korábban fákat telepítettünk a területen, de csináltunk szalonnasütőt és homokozóházat is – számolt be a fejlesztésekről Szigeti Éva, az Ügyesen Egyesület elnöke. Az időjárásjelző kő térségi összefogás eredménye.

– Az interneten láttam különféle jelzőköveket, innen jött az ötlet, hogy nálunk is jól mutatna egy. Természetesen az egyesület tagjai támogatták a kezdeményezést, és Rákóczi Lászlóné felvette a kapcsolatot a kópházi kőbánya tulajdonosával. Ők ajánlották fel a két szikladarabot. Csatlakozott a kezdeményezéshez Faragó Zsolt is, aki elkészítette a feliratokat – fűzte hozzá az elnök. A szikladarabokat egyébként biztonsági okokból alábetonoztatták és összecsapoltatták, amiben Varga József, Udvardi József és Mikó Szabolcs szakemberek segítettek.

Esőben, hóban is meglátogatják

Ottjártukkor épp gyerekek járták körbe a díszes köveket. A bátrabbak azzal is megpróbálkoztak, hogy megmozdítsák, ami természetesen lehetetlen. Egy biztos, a kicsik örülnek neki és az óvó néni kérdésére együtt sorolják az időjárási összefüggéseket. Sokuk azt is kijelentette már most, hogy esőben vagy télen is megvizsgálja, hogy megbizonyosodjon arról, a kő igazat mond.

Fejleszti a gondolkodást

– Gyakran járunk a nagylózsi Tündérkert játszótérre, közel van az óvodához. Amikor kikerült az időjárásjelző kő, átbeszéltük a gyerekekkel, hogyan kerülhetett ide és ki az, aki elbírhatja ezeket a hatalmas köveket. Az óvodások maguktól is érdeklődőek, sokszor kérik, hogy olvassuk fel nekik az összefüggéseket. Pedagógusként azt gondolom, hogy mindez fejleszti a logikus gondolkodásukat, és a kérdésekre is okosan válaszolnak – mondta Hajtóné Gajda Rita óvodapedagógus.