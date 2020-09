Töltse az őszt toszkán hangulatban Győrújbaráton – Pazar ház 185 millióért

Pazar, ennek megfelelően borsos áron kínált luxus családi házra bukkantunk.

A 184,8 milliós ingatlan azonban úgy fest, megéri az árát. Már csak a fotókat nézve is napfény járja át az ember szívét, meg egy kis mediterrán “majd holnap” életérzés. Nézzen be egy 211 nm-es otthonba, ha másképp nem, hát virtuálisan!

“VALAMI IGAZÁN SZÉPRE VÁGYIK? Győrújbaráton most valóra válthatja álmait. Csendes utcában gyönyörű panorámával 5 szobás családi ház vár Önre. Elegancia, gondos tervezés, praktikum, minőség, stílus. Sorolhatnánk a jelzőket amikor átlépjük ennek a háznak a küszöbét. És én most pont erre kérem, lépjen be velem és érezze Ön is ennek a háznak a hangulatát. Álljon meg egy pillanatra, felejtse el a mindennapokat, csukja be maga mögött az ajtót és ne törődjön a külvilággal. Üljön le az egyik kerti padra, csukja be a szemét, képzelje el, hogy egy pohár jófajta bort tartogat a kezében mely a közeli napsütötte dombok tőkéin termelt szőlőből vált igazi mesterművé.

Képzelje el ahogy a nyári melegben megmártózik a hűs medencében, vagy a hideg napokon újjászületik a forró szaunában. Ahogy tavasszal szinte felrobban a kert, és a meleg nyár után ősszel gyönyörű színeibe öltözve egy időre megpihen. És most képzelje el, hogy ez a csoda minden nap megtörténhet Önnel. Csak üldögél a padon, egy jó pohár bor, egy könnyű vacsora a hamisíthatatlan mediterrán hangulat az igazi „DOLCE VITA”. […]”

További részletek, alaprajz és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!