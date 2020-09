Tiszta víz, tiszta környezettel

A Volán Horgász Egyesület 1970-ben alakult meg nonprofit egyesületként azzal a céllal, hogy a vállalat közlekedési dolgozóinak aktív pihenési lehetőséget és jó halfogást biztosítson. Emellett további cél volt a horgászat megkedveltetése a többi dolgozóval is. Taglétszámuk mára 90 körül van, a győrújfalui tó nagysága és a stégek darabszáma korlátozza a taglétszámot.

Annak idején a győri 19. Sz. Autóközlekedési Vállalat dolgozói elhatározták, hogy nyílt vízen való horgászati lehetőséggel megalakítják a Győri Volán Horgászegyesületet. A nyílt vízi horgászást helyezték előtérbe. A Volán Horgász Egyesület 1970-ben alakult meg nonprofit egyesületként azzal a céllal, hogy a vállalat dolgozóinak aktív pihenési lehetőséget és jó halfogást biztosítson. Emellett további cél volt a horgászat megkedveltetése a többi dolgozóval is. Az alakulástól nagyrészt a nyílt vízen a Dunán, illetve régi bányatóban folyt a horgászat. A jelenlegi győrújfalui tavat az egyesület csak 1977-ben vette használatba.

– Az alapításkor kitűzött célt az egyesület hosszú időn át betartotta. Alapvető halbeszerzésünk mindig a pontynál kezdődött, de később engedélyt kaptunk az amur telepítésére is. Az anyagi és a vásárlási lehetőségek függvényében, ha lehetőség volt, előnevelt csukát, süllőt, kárászt és keszeget is vásároltunk. Annak ellenére, hogy harcsát sosem vettünk és nem is telepítettünk, mégis rendkívül sok és nagy testű van a vizünkben – mondta el Lencse Gyula elnök.

Az egyesületnél közös társadalmi munka eredménye lett az utóbbi időben a tó bekerítése, úgy, ahogy minden évben a tisztaság és rend megteremtése. Az egyesületnek minden évben sikerült horgászversenyeket szervezni. Taglétszámuk mára 90 körül van, a tó nagysága és a stégek darabszáma korlátozza a taglétszámot.

Az egyesület a tagjai részére kulturált pihenési, szórakozási és halfogási lehetőséget kíván biztosítani, különösen odafigyelve az ifjúsági és gyermekhorgászok nevelésére, a természeti értékek védelmére és a tó tisztaságának megőrzésére.

Mivel a tó területe közel van a Győr ivóvízellátását biztosító tartalék kutakhoz, így az egyesület mellett a szakhatóság is félévente mintavétel mellett ellenőrzi a víz minőségét. Az elmúlt 43 évben fertőzés, szennyeződés nem következett be. A halbetegségek megelőzése érdekében minden év tavaszán gyógyszeres haletetést végeznek.

– A jövőben is nagy gondot kívánunk fordítani a tó vizének tisztán tartására, a környezet gondozására, a fák és vízinövények védelmére. Amuron kívül csak az őshonos halak telepítését tervezzük – zárta szavait az elnök.