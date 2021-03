Timaffys diákok virtuális nemzeti ünnepe Csornán

Március 15-i kisfilmet készítettek a csornai Timaffy művészeti iskola növendékei. A néptáncosok bemutatóját az intézmény közösségi oldalán tekintheti meg a közönség. A gyerekek egyébként nagyon várják már a személyes találkozót is.

Úgy hitték a csornai néptáncos tanulók, hogy tavaszköszöntő műsorukkal a veszélyhelyzet enyhülésével már közönség elé állhatnak. A februári tervezgetés időszakához képest azonban még szigorúbbak lettek a szabályok, ezért most is csak az interneten keresztül láthatják a nézők bemutatójukat. Most éppen a március 15-it. A timaffysok felöltöztek viseleteikbe, berendezték intézményük nagytermét, felállították a fény- és hangtechnikát és előadták műsorukat.

– Csendes ünnepre készültünk idén, fellépések, programok, megemlékezések nélkül. Ezért úgy gondoltuk, nem hagyjuk tánc nélkül az érdeklődőket. Szerencsére még az iskolák lezárása előtt végeztünk a próbákkal és a felvételt is megcsináltuk – fogalmazott a Kisalföldnek Lengyel Ágnes, a Timaffy László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. – A táncosoknak nyilván az a sikerélmény, ha megmutathatják, amit tudnak, amit tanultak a megelőző hónapokban. Más módon még most sem megy sajnos, mint online módon. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, Szabolcs testvérem pedig felszerelte a technikát. Három kameraállást, a hangokat, a fénypultot és meg is szerkesztette a kisfilmet. A műsor a Köszöntünk, március! címet kapta, mellyel arra utalunk, hogy nem csak nemzeti ünnepünkről szól. Az összeállításban helyet kaptak a tánc mellett dalok és versek is. A már ismert táncainkat gondoltuk egyébként újra, alakítottuk át és az alkalomhoz illő zenére járták a gyerekek. Viszonylag rövid idő alatt hoztuk össze és az utolsó pillanatban készült el, hiszen csütörtökön és pénteken vettük fel, hétfőtől pedig elrendelték a teljes zárást. A húszperces műsort közösségi oldalunkon láthatja a közönség.

Lengyel Ágnes felidézte a „normális” március tizenötödikéket is, hiszen a nemzeti ünnep számukra mindig mozgalmas volt. Szívesen gondol vissza például a megyei önkormányzat által szervezett csornai ünnepségekre, melyeknek állandó szereplői voltak a pántlikások és a timaffysok. Gyakran közreműködtek a városi rendezvényeken a Petőfi-szobornál, de más, környékbeli települések meghívásainak is eleget tettek. Akadt község, ahova egymás után kétszer is visszakérték őket, olyan sikerük volt.

Múzeumi látogatás A Csornai Múzeum március 15-én virtuális kiállításra várja a látogatókat az intézmény közösségi oldalán. Online tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők és a korra jellemző játékokat is megismerhetik.