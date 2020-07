Tesztsorozat – Mutatjuk, melyik balatoni strand kapott öt, négy, három és két csillagot

A Balatoni Szövetség a járvány ellenére most nyáron is meghirdette a Kék Hullám Zászló strandminősítést. A „versenyre” 35 fürdő nevezett: vannak új indulók és olyan strandok is, amelyek idén nem vállalták a megmérettetést.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Civilek és szakemberek együtt A Balatoni Szövetség tagjai az utóbbi hetekben sűrű napokat éltek. Az összes nevező strandot bejárták, alaposan górcső alá vették a vízparti létesítményeket. A járványügyi helyzet miatt a tesztsorozat a tervezettnél hetekkel később indult és a balatonfüredi székhelyű egyesület tagjai mellett a Veszprém, Zala és Somogy megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának képviselői is részt vettek a szemléken. Fókuszban a járvány „Mindig fontosnak tartottuk a társadalmi szerepvállalást, hagyományos különdíjainkkal (családbarát strand, kerékpáros-barát strand, legzöldebb strand) ezt a célt szolgáljuk. Idén érthetően fókuszba állítottuk a járványügyi helyzetet, hisz a szezon idején hatványozottan figyelni kell a koronavírus elleni védekezésre a Balatonon is. Ezért 2020-as különdíjunkat a járványügyi védekezésben legfelkészültebbnek ítélt fürdőnek, a gyenesdiási Diási Játék Strandnak adjuk” – kezdte portálunknak Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balaton Szövetség titkára. Napi többszöri fertőtlenítés Nézzük, milyen intézkedésekkel érdemelte ki az elismerést a Zala megyei, különösen kisgyerekes családok körében népszerű fürdő. A strandbejáratnál fertőtlenítők várják a nyaralókat, a mosdókat, a Balatonba vezető strandlépcsőket óránként takarítják. A korábbiakhoz képest nagyobb létszámú csapat ügyel a higiéniára, a népszerű játszótéri eszközöket pedig diákmunkások felügyelik. Naponta minimum háromszor, de a látogatószám függvényében akár még többször fertőtlenítik a kicsik kedvenc játékait. Bár a különdíjat csak egyetlen strand vihette haza, azt összességében hangsúlyozni kell: minden fürdőben „rajta tartják a szemüket” a járványon. Óvintézkedések Siófokon például a vízbejáró lépcsők számát 40 százalékkal növelték, hogy vízbe lépéskor csökkentsék a torlódást. Egyes strandokon létszám-stopot léptettek érvénybe (Szigliget). A siófoki strandjárőrök feladatköre – ők korábban is dolgoztak a fizetős siófoki plázson nyáron – idén kibővült azzal, hogy felhívják a fürdőzők figyelmét a biztonságos strandolásra és a távolságtartásra. Balatonboglár a közterület-felügyelők folyamatosan jelen vannak a strandokon és szükség esetén figyelmeztetnek, ha kirívó csoportosulást látnak. Balatonfüreden a biztonsági őrök és a vízimentők munkakörébe illesztették a másfél méteres biztonsági előírások betartatását a parton és a vízben. Az UV sugárzás is fontos szempont „A tesztek során vizsgáltuk a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a környezetet, a játszóterek biztonságát, árnyékoltságát. Az erős UV sugárzás miatt utóbbi szempont egyre hangsúlyosabb” – tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától. Különdíjak A minősítés során a legtöbb pontszámot a gyenesdiási Diási Játékstrand gyűjtötte idén. A Balatoni Turizmus Szövetség különdíjat ajánlott fel a legdinamikusabban fejlődő strand számára. Ezt idén a balatonedericsi Zöld Hullám strand kapta. A Balaton járványügyi védekezésben legfelkészültebb strand címét szintén a gyenesdiási Diási Játékstrand nyerte. A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját a fonyódi Bélatelepi Strand érdemelte ki. A Veszprém Megyei Önkormányzat különdíja a Csopak Községi Strandhoz került. A Zala Megyei Önkormányzat különdíját pedig a keszthelyi Libás Strand üzemeltetői vihették haza. Íme, a teljes lista arról, melyik balatoni strandok érdemeltek öt, négy, három és két csillagot. Öt csillag (17) 1./ Vonyarcvashegy Lidó strand

2./ Balatongyörök Községi strand

3./ Gyenesdiás Diási Játékstrand

4./ Szigliget Községi strandfürdő

5/ Balatonfüred, Kisfaludy strand

6./ Alsóörs Községi Strand

7./ Balatonfüred, Esterházy strand

8./ Csopak, Községi strand

9./ Keszthely Városi strand

10./ Balatonalmádi Wesselényi Strand

11./ Balatonberény Községi Strand

12./ Balatonföldvár Keleti Strand

13./ Zamárdi Nagystrand

14./ Badacsonytomaj Városi Strand

15./ Balatonederics Zöld Hullám Strand

16./ Gyenesdiás Gyenesi Lido Strand

17./ Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand Négy csillag (14) 18./ Révfülöp Szigeti Strand

19./ Révfülöp Császtai strand

20./ Ábrahámhegy Községi Strand

21./ Balatonudvari Községi strand

22./ Balatonlelle Napfény Strand

23./ Keszthely Libás strand

24./ Siófok, Nagystrand

25./ Zánka Községi Strand

26./ Fonyód, Bélatelepi Strand

27./ Fonyód, Panoráma strand

28./ Balatonudvari Fövenyesi strand

29./ Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand

30./ Balatonföldvár Nyugati Strand

31./ Badacsonytomaj, Badacsony Strand Három csillag (3) 32./ Keszthely Helikon strand

33./ Fonyód Városi Strand

34./ Balatonfüred Camping (Széchenyi Strandfürdő) Két csillag (1) 35./ Balatonberény, Berény Naturista Camping strandja hirdetés ECS FÉKTISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ml 634 Ft