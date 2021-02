A soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében jártunk

Üzletek arculatát gondolják újra, épületek és terek megújításán ötletelnek, kerekesszékhez kiegészítőket terveznek – csak néhány program azok közül, amelyekben a Soproni Egyetem SKK Alkalmazott Művészeti Intézetének (AMI) hallgatói részt vesznek.

Fontos, hogy a leendő designerek – akár tervezőgrafikusok, akár építőművészek vagy formatervezők – az egyetemi évek alatt ne csak elméleti ismereteket kapjanak, hanem valódi, „húsba vágó” problémákra reflektáljanak – mondja Lenkei Balázs, a Soproni Egyetem intézetigazgatója, egyetemi docens, DLA formatervező művész. Vele beszélgettünk az 1994-ben alapított intézet hallgatóiról, aktuális projektjeikről, illetve társadalmi szerepvállalásaikról.

Merjenek változtatni

– Vagányak, merész gondolkodásúak a hallgatói? Milyennek látja őket?

– Azt látom, hogy folyamatosan állnak elő váratlan ötletekkel. Amikor azt veszem észre magamon, hogy nehezen tartom velük a tempót gondolkodásban, akkor úgy érzem, hogy kialakították egyéni látásmódjukat. Amikor azt érzem, én is másképp látom a világot, de általuk. Hiszen pont az a feladatuk, hogy merjenek változtatni a világon. Hallgatóink kritikusan viszonyulnak a környezethez, és tudatában vannak, hogy alkotóművészként maguk is „influencerek”, munkájuk eredményét már most is ezrek, százezrek látják.

– Az AMI-s lányok között sokan komoly műszaki ismeretekkel rendelkeznek, sőt, van, aki a hegesztővel is jól bánik.

– Sok „csodabogár” hallgatónk van, s ez gyakran csak a második vagy a harmadik sze­meszterben derül ki, addigra válnak igazi egyéniségekké. Attól kezdve merik tudatosan felvállalni az átlagember számára furcsa hobbikat, amikből aztán alkotóművészként rengeteg inspirációt, energiát meríthetnek.

Képességek és tévhitek

– A hallgatóknak mire van inkább szükségük: a művészeti vagy a mérnöki képességekre? Dominál valamelyik a képzés során?

– Akkor születik kreatív ötlet, amikor távolinak tűnő gondolatokat is össze tudunk kapcsolni. Az ötlet kidolgozásában azonban már inkább az analitikus, elemző gondolkodás visz előre. Szomorú, hogy a mai szemlélet a mérnöki vagy a művészi képességeket szembeállítja. Ezek skatulyák, amelyeket a XXI. század felül fog írni, vagy már felül is írt. A mi feladatunk, hogy hidat képezzünk, elmossuk ezeket a határokat. Mindkét agyféltekénket használjuk – egyszerre. Az emóció és a ráció nem két külön világ, mindkettő megvan egy egészséges emberben.

– Említette, hogy a tervezési feladatok valós problémákra adnak választ. Mondana néhányat?

– Fontos a tervezési feladatoknál, hogy – többek között – társadalmi, települési problémákra is rávilágítsunk. A tervezőgrafikusnak készülők például körbejárták Sopront, megnézték a vállalkozások logóit, cégéreit. Feljegyezték, ami szerintünk nem esztétikus, és ezeket újragondolták, -tervezték. Minderről egy térkép is készült. Ha az érintett üzlet tulajdonosa igényli, megmutatjuk neki az ötleteinket, a változtatás azonban nem kényszer, ez egy izgalmas játék, javaslat.

Ötletek, tervek és prototípus

– Olyan programokba is bekapcsolódhatnak a diákok, amelyek nemcsak a tervezőasztalon valósulnak meg, hanem a valóságban is?

– Természetesen. Jelenleg is tervezzük például a soproni kórház gyermekosztályának dekorációját. Az unalmas fehér falakon szeretnénk üzenetet hagyni. A hallgatói elképzelések kiértékelése megvolt, ha túl leszünk a járványon, akkor a kivitelezés is megtörténhet. Aztán megemlíteném formatervezési projektünket: kerekesszékesek életét segítő eszközöket fejlesztünk, például felszerelhető táskát, lámpákat. Ehhez az adta az inspirációt, hogy az egyik elsőéves hallgatónk, Karolina kerekesszékkel közlekedik. Az ő napi küzdelmeit, nehézségeit egy átlag fiatal nem tudja elképzelni. Ehhez az intézet kapott egy tesztkerekesszéket, a diákjaink ezen figyelik meg és tanulmányozzák, milyen váratlan akadályok bukkanhatnak föl. A munka elején vagyunk, ötletek és tervek már vannak, amelyekből a következő félévben akár prototípust is tudunk gyártani, hogy el lehessen kezdeni a tesztelést. Ehhez támogatókat keresünk, a teszteléshez ugyanis több változatot kell majd legyártatni. Említhetem még a népszavazás századik évfordulójára Sopronnak tervezett logónkat is.

– A projektjeik végső fázisa, ahogy az alkotómunkáé is, egy produktum, ami ha jó, értékesíthető. Milyen további szempontok vannak?

– Felelősek vagyunk – mind az oktató tanárok, mind a hozzánk járó hallgatók – Sopron kultúrájáért, azért a vizuális közegért, ami körbevesz minket. Alkalmazott művészként valós helyzetekre reagáló munkákat kell terveznünk, innovatív, krea­tív szemlélettel. De ha a munkánk végeredménye egy kész produktum, az már abszolút sikerként értékelhető.