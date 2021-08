Hotelek, panziók várják a győriek házi kedvenceit

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

– A panzió egy társasházi lakás Nádorvárosban, ahol egyszerre maximum három vendéget tudok fogadni. Minden egyes kutyára több időt tudok szánni, és mindegyikük a saját igényeinek megfelelően töltheti itt az idejét. Napi 24 órás felügyelet biztosítok, ahol többszöri sétával, játékkal, pihenéssel töltheti az idejét a kutyus. A panzió különlegessége, hogy fizioterápiára szoruló kutyák fogadását is vállalom, lehet sánta, bénult vagy kocsis – avat be Engi Szilvia.

A lakás teljes területét birtokba vehetik az ebek, nincs megkötve, ki hova fekszik, választhatják a kanapét vagy a saját szobai kenneljüket is. Extra szolgáltatásként van lehetőség wellnessmasszázsra, vagy kutyafitneszre is.

– A panzió hosztesze a saját kutyám, a 10 éves Deeksha. Minden kutyával jól kijön. Idén teljes a telt ház augusztus végéig, de már szeptemberre és jövőre is vannak foglalások. Legtöbbször hosszú hétvégére hagyják itt a kedvenceket, nyáron jellemzőbb az egy hét. Olyan kis testű kutyákat fogadok, akiket nem szeretnének kenneles panzióban elhelyezni – fejtette ki a panzió tulajdonosa.

Mivel Szilvia allergiás a macskákra, csak kutyákat tud fogadni. Két héttel előre érdemes időpontot egyeztetni, ha beadnánk a kedvencünket a panzióba.

– Mindig fotózom, videózom őket és küldöm a gazdiknak, hogy lássák, jól érzik magukat a panzióban – fűzte hozzá.

Nem csak a kutyák és cicák kapnak szállást

Győrhöz közel, Győrújbaráton közel két hektár parkosított területen vezeti Albecker Dóra az Ebland kutyapanziót és kutyaiskolát, valamint a Catland cica- és kisállatpanzót.

– Bekerített területen külső kennelsor, fűthető belső helyiségek, két nagy kifutó, egy focipálya nagyságú kiképzőterület és egy gyönyörű kutyaúsztató várja vendégeinket. A panzióval együtt épült lakrészben lakunk, így állandó felügyelet alatt vannak az állatok. Mindenfajta méretű és korú háziállatot szívesen fogadunk – mondta Albecker Dóra, aki 2007-ben nyitotta meg a panziót.

– Minden eb külön kennelben kap helyet, de napközben az azonos habitusú barátaikkal is játszhatnak. Naponta többször kiengedjük az állatokat a kifutókból – folytatta Dóra.

Ha egy háztartásból több kutyus jön, őket együtt helyezik el. A macskáknál 14 boksz található, hét osztott kifutóval van felszerelve a kinti-benti cicáknak. A nagyobb szobában a közösséget kedvelő macskák együtt is játszhatnak. – Egy külön helyiségben biztosítunk helyet egyéb kisállatoknak is, mint vadászgörény, tengerimalac, nyuszi, csincsilla vagy papagáj, törpesünök, hörcsögök. Nyáron szinte minden évben telt házzal működünk, de sokan keresnek minket karácsony, szilveszter környékén és a négynapos ünnepekkor is. Azonban sok olyan élethelyzet is adódik, amikor a kiskedvencet panzióban helyezik el a gazdik: lakásfelújítás vagy kerítésátépítés, akár egy hosszabban tartó kórházi kezelés. Tavalyhoz képest sokkal többen keresnek minket – fogalmazott Albecker Dóra, az Eb- és a Catland vezetője, ahol napi 2500–3000 forintért vigyáznak a kiskedvencekre.