Tegyünk róla, hogy egészségesek maradjunk!

A nyirkos, hideg idő a baktériumok és vírusok táptalaja. Bakteriális fertőzés esetén egy antibiotikumos kezelés kigyógyíthat bennünket, a vírusos betegségeket szervezetünknek magának kell legyőznie. Ahhoz, hogy e küzdelem sikeres legyen, nekünk kell megteremteni az alapot, vagyis ebben az esetben is a megelőzésen van a hangsúly.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Egészséges életmód esetén eséllyel szállhatunk szembe a vírusokkal. Táplálkozzunk egészségesen, igyunk elegendő mennyiségű folyadékot (legalább 2–2,5 litert naponta, melynek nagyobb része víz legyen). Tegyük életünk részévé a testmozgást, ami nemcsak fizikailag erősít bennünket, de feszültségoldó hatása is van. A stressz az egyik legnagyobb ellensége a szervezetnek, ezért meg kell találni mindenkinek azt a módszert, melynek segítségével természetes módon tudja azt oldani (relaxáció, zenehallgatás, séta a friss levegőn stb.).

Íme három dolog, mely hatékonyan segít felvértezni a szervezetet a vírusokkal szemben, illetve még a kezdeti tünetek jelentkezésekor hatásosan bevethető.

1. Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea)

Ezt az Észak-Amerikában őshonos gyógynövényt korábban főleg az indiánok alkalmazták. Sikerrel vetették be fertőző megbetegedések gyógyítására. Növeli a szervezet ellenálló képességét a vírusokkal szemben, de támogatja a gyógyulást is a már kialakult vírusfertőzés esetén. Tisztítja a nyirokrendszert, kitűnő gyulladáscsökkentő hatása pedig belsőleg és külsőleg – pl. kenőcsökben – egyaránt érvényesül. Teaként is elkészíthető, de a benne lévő hatóanyagok zsírban oldódnak, így valamely zsiradékot tartalmazó ételbe keverve hatásosabb lehet. Növény formában nem mindig beszerezhető, viszont tinktúraként gyógyszertárban, drogériákban kapható. Hideg időszakban megelőzésként, illetve betegség esetén a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdeni a használatát. Mindkét esetben maximum 7–10 napig alkalmazható.

2. Meleg italok fogyasztása

A hideg évszakokban gyakrabban teázunk. Nem véletlenül, hiszen jólesik egy meleg, sőt, forró ital elfogyasztása, mely átmelegíti a lehűlt szervezetet. Nemcsak a tea, de például egy könnyű csirkéből készült húsleves is kitűnő hatással bír és a már kialakult betegség idején gyógyhatású lehet. Nem csupán hidratál, de nátriumot is juttat a szervezetbe, melynek szintje izzadás, hasmenés, hányás esetén nagymértékben lecsökkenhet. A benne lévő zöldségfélék pedig jócskán tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat. Leglényegesebb eleme azonban a csirkehús, mely fehérjetartalmából adódóan járul hozzá a gyógyuláshoz, a szervezet roborálásához (felerősítéséhez).

3. Infraszauna

Infravörös sugarakat bocsát ki, ezáltal emeli meg testünk és a kabin hőmérsékletét. Az infravörös sugarak behatolnak a bőrünkbe és ott adják át szervezetünknek a hőt. A periferikus vérkeringés felgyorsul, a test izzadni kezd, aminek folytán méregtelenítés következik be anélkül, hogy magas hőmérsékletű levegőt szívnánk be a tüdőnkbe. Ugyanaz történik a szervezetben, mint mikor nyáron napozunk és izzadunk, csak leégés nélkül, mert nincsenek ultraibolya sugarak.