Tanultunk a kvízjátékból

Befejeződött 6+1 részből álló, 10 kérdés az egészségért elnevezésű játékunk a kisalfold.hu oldalon. A kvízt a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ munkatársai orvosok, szakemberek segítségével állították össze olyan témákra, tévhitekre fókuszálva, amelyekkel napi munkájuk során találkoznak.

Pozsgai Márta, a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ projektmenedzsere, Bénes-Molnár Réka dietetikus és Gombás Zita, az iroda munkatársa összegezte a tapasztalatokat kiemelve: rendkívül sikeres volt a játék, sokan kitöltötték, köztük fiatalok és férfiak is. Ez azért örvendetes, mert az egészségről, megelőzésről szóló programok résztvevője főképp az ötvenes korosztály, és jellemzően nők. Ezúttal azonban sikerült szélesebb körben megszólítani az embereket, a kisorsolt nyertesek pedig hamarosan meg is kapják ajándékukat, egy-egy lelki egészséggel, illetve egészséges táplálkozással kapcsolatos könyvet.

Nézzük témánként a leggyakoribb tévhiteket.

Táplálkozás és mozgás

Megosztó kérdésnek bizonyult, melyik reggeli tartalmazza a legkevesebb hozzáadott cukrot. A gyümölcsjoghurt, natúr müzli, ásványvíz összeállításra tippelt a legtöbb játékos, helytelenül, hiszen a gyümölcsjoghurt cukortartalma magas, a jó válasz a szendvics lett volna. További tévhit, változik-e az élelmiszerek rosttartalma sütés, főzés során. A helyes válasz az, hogy nem, ezt 49 százalék tudta rosszul. A kívánatos testmozgás mennyiségét 38 százalék lőtte alá, volt, aki szerint napi 10 perc kocogással is tehet az egészségéért. Nos, ennél kicsit többre van szükség, heti 150 perc az ajánlott.

Lelki egészség

Egyedül az S.O.S. Lelki Elsősegély Telefonszolgálat születését nem sikerült időben jó helyre tenni. A köztudattal ellentétben már 1970 óta működik. A mentális támogatás nemcsak nagy hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, de civil szervezői vannak és számos módja létezik. A járvány óta például online is lehet segítséget kapni. (Elérhetőségek a www.petz.gyor.hu/efi oldalon.)

Szenvedélybetegségek

A válaszadók több mint fele helytelenül azonosította be a számítógép-függőség jeleit. Pedig ha egy gyermek sok időt tölt a számítógép, telefon, tablet előtt, elhanyagolja a barátait, a családtagjait, a tanulást, a hobbijait, és ha eltiltják a képernyőtől, akkor szorong és ideges lesz, az bizony több, mint figyelmeztető jel. Ha emellett elveszti az időérzékét, és a gép előtt ülve megfeledkezik alapvető szükségleteiről is, mint az evés, ivás, pihenés és ezt nem látja problémának, akkor már a testi egészsége is veszélybe került. Az alkoholizmus mértékét ugyancsak a válaszadók fele becsülte alul: nem 300 ezer, nem is 600 ezer, hanem közel 1 millió az alkoholbeteg hazánkban.

Egészségmegőrzés, krónikus betegségek

Az elhízás napjaink egyik súlyos problémája, oka kényelmes életmódunk, a rendszertelen étkezés, a szükségesnél több kalóriadús étel. Csak ritkán áll betegség a hátterében. Például a pajzsmirigy-alulműködés is okozhat súlyfelesleget, de 3 kilogrammnál többet nem! A játékosok 86 százaléka mégis akár 10–15 kilogramm feleslegért is ezt tenné felelőssé. Az egész kvízsorozat legtöbbet rontott kérdése ez volt.

Az emlő- és hererák megelőzése

Ennél a kérdéssornál megfordult a trend, többségében nem nők, hanem férfiak töltötték ki. Mindkét nemet érintő rákos megbetegedéssel kapcsolatban érkeztek azonban rossz válaszok, vagyis még mindig nem beszélünk róluk eleget. A hererák előfordulása például a 15–35 éves korosztályt érinti leginkább, miközben sokan ezt az idősebbek betegségének tartják. Az előfordulás esélyét növelő tényező a gyakori trauma és a herék gyulladásos betegsége, valamint a rejtettheréjűség, ennek ellenére a válaszadók 53 százaléka nem ezeket jelölte válaszként.

A nőknél a mellrákkal kapcsolatban jelentek meg a tévhitek. A válaszadók 38 százaléka nem tudja, hogy a mammográfiai szűrésre behívottak életkora 45–65 év, és sajnos 68 százaléka rosszul ítéli meg az emlőrák előfordulási gyakoriságát. Minden hetedik nőt érint élete során ez a betegség. Utóbbi tény valószínűleg sokkolóan hat, ezért jelölhették be a legtöbben azt, hogy ez csak minden harmincadik vagy ötvenedik nőnél fordul elő.

Melanoma, napvédelem

Sokakban felmerülő kérdés, hogy egy szabályos anyajegy egyszeri megsérülése fokozza-e a melanomaképződés kockázatát, ezért került be ez a kérdéssorba is. A válaszadók fele igaznak gondolta, pedig tévhit. Szintén sokan tudják rosszul, hogy csak arra az anyajegyre kell fokozottabban figyelni az önvizsgálat során és változása esetén orvoshoz fordulni, amelyiknek a mérete nőtt. Holott indokolt a figyelem akkor is, ha az anyajegy nem kerek vagy ovális (szabálytalan alakú), nem éles határvonalú (életlen a szél, vagy állábat növeszt), vagy ha a színe nem egyenletes (többszínű, sötét vagy fekete).

Bőrünk egészségéről nem tudunk eleget, ezt bizonyítja az is, hogy sokan úgy vélik, a kora tavaszi szoláriumhasználat, mivel lebarnítja a bőrt, megvédi azt a nyári leégésektől.

A +1 kvízjátékkal azt tesztelhették olvasóink, mennyit tudnak a győri Petz-kórház történetéről.

Köszönjük a kérdések összeállításában részt vevők munkáját és a játékos kedvűek aktív részvételét. Reméljük, sokat tanultak a kérdésekből és továbbra is tesznek az egészségükért, ami a legjobb befektetés.

(A témákra Gyógyír mellékletünkben egyesével, részletesen visszatérünk.)