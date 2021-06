Tanácsok a szakemberektől, hogy kánikulában is élvezetes legyen az autóvezetés

Itt a várva várt nyár. Szakembereket kérdeztünk: mit tanácsolnak a sofőröknek, hogy a hőségben is komfortos és biztonságos legyen a vezetés?

A tavaszi szeszélyes időjárás sok, korábban megszokott időpontot áthúzott a naptárakban. Ilyen többek között az is, hogy mikor váltják le a téli gumikat a nyári abroncsok. Még a napokban is zajlanak a cserék.

Még nem mindenki cserélt

– Az áprilisi első meleg napok után voltak, akik elkezdték lecserélni a gumikat, ezután jött egy megtorpanás. Ez nem is csoda, hisz még májusban is nagyon hidegek voltak. A jó idő visszatértével kezdtek ismét jönni az emberek. Talán mostanra már a nagy roham lement, a tárolt kerekek kilencvenöt százalékát lecseréltük. Sorban állás nélkül el tudjuk végezni az abroncsok cseréjét – tudtuk meg a Hatvani Gumiszerviz és Autómosóban Hatvani Bálinttól.

Keveset futottak az autók

Azt is megtudtuk, hogy a Covid hatása ebben a szektorban is érezhető. Az eladásokban jelentős visszaesés mutatkozik a korábbi évekhez képest. Ez annak a következménye, hogy mind a cégek – ahol nagyrészt home office-ra álltak át –, mind a magánszemélyek kevesebbet használták az autókat, így az abroncsok sem koptak ebben az időszakban.

A gumicserén kívül

Azt, hogy az abroncsokat érdemes az évszaknak megfelelőre cserélni, már egy autósnak sem kell elmondani. Azonban arról ritkábban esik szó, milyen szervizmunkákat érdemes elvégezni az autókon, hogy a nyári kánikulában se érje kellemetlen meglepetés a sofőröket. Sipsits József, az Autentik Motor Car Kft. szervizvezetője foglalta össze, mire érdemes figyelni a meleg beköszöntekor.

A gumiabroncsok cseréje és a guminyomás beállítása a biztonságos közlekedést szolgálja, de hogy komfortos legyen a vezetés, sok kényelmi funkciót is érdemes ellenőrizni – mondta.

– Célszerű megnézetni a klímagáz mennyiségét, és ha szükséges, feltöltetni, hogy megfelelő hatásfokkal működjön. Emellett a szíjak állapotát, amelyek a klímát hajtják, is ellenőrizni kell. Ugyanis ha ezek elszakadnak, lemondhatunk a hűvös levegőről az autóban. Szezononként érdemes pollenszűrőt cserélni, és ilyenkor ne feledkezzünk el a klíma fertőtlenítéséről sem, valamint a kondenzvíz-elvezető ellenőrzéséről. Nyáron a rovarok is sok kellemetlenséget okoznak, sok bosszúságtól megkíméljük magunkat, ha az ablakmosó folyadékot bogároldósra cseréljük – tanácsolja a szakember.

Hozzátette, ilyenkor többen szállítanak kerékpárokat, utánfutót. Nagyon fontos, hogy a vonóhorogdugasz, tetőcsomagtartó, egyéb tartozékok rögzítése kellően erős legyen. Szerezzünk be árnyékolókat vagy ellenőrizzük azok állapotát. Ezeknek a kiegészítőknek menet közben és parkolásnál is nagy hasznát vesszük. Kiemelte, hogy mielőtt nyaralni indulnánk – de nem csak ekkor –, semmiképp ne feledkezzünk meg ellenőrizni a pótkerék, a defektjavító állapotát.