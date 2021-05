Szombaton indult első útjára idén a győri Kalandor sétahajó – Fotók

Ismét hajóra szállhatunk Győr-Moson-Sopron megye vizein, élvezve a Kisalföld szépségeit. Ha fürdőzésre még hűvösnek találja az időt, de rajong a vízért, remek családi kalandot ígér az egyórás hajótúra, amely más szemszögből mutatja be a környéket és a város látványosságait.

Ezt ne hagyja ki! Percről percre minden a magyar érettségiről

Megkezdődött az idei hajózási szezon, szombaton indult első útjára idén a győri Kalandor. Egyre nagyobb az igény a vízi járművekre, ami jó program lehet osztálykirándulásokra, vállalati rendezvényekre, tréningekre vagy családi alkalmakra, lány- és legénybúcsúkra. Győrben előfoglalást követően rendszeresen indítanak sétahajót szombatonként a Mosoni-Duna és Rába hullámain a Zátony kikötőből.

Huszonhárom éve szervez sétahajótúrákat a Zátony Étterem és Kikötő Győrben nagy sikerrel. Templa Attila tulajdonostól és „hajóskapitánytól” megtudtuk, hogy a Kalandor nevű 48 személyes sétahajón egy órán át csodálhatjuk a belvárost, a vízről teljesen más szemszögből is megismerhetjük a folyók városát. A járvány­ügyi szabályok betartása miatt viszont most egyszerre csak 32-en szállhatnak a fedélzetére. Mivel tömegközlekedési eszközként tartják nyilván, kötelező a maszk viselése is.

– A hajótúra a Zátony kikötőjéből indul a szabadstrand felé. Bemutatja a Duna–Rába-torkolatot, a Cziráky-emlékművet, a győri várat és bazilikát, a Radó-sziget, valamint a Rába-part mentén elhelyezkedő öt templom csodáit is. Remek időtöltés, de tízfős tutajos hajókázásra is van lehetőség, valamint borhajózáson is részt vehetnek az érdeklődők péntekenként. ­­Idén viszont egy új programmal is készültünk, ugyanis motorcsónakot is bérelhetnek nálunk az érdeklődők, amit jogosítvány nélkül is igénybe vehetnek – sorolta Templa Attila.

Dr. Pupp Ákos és felesége, dr. Váradi Renáta, valamint kislányuk, Pupp Polli egészen Szombathelyről érkezett a Zátony étterem kikötőjébe, hogy sétahajóról csodálhassák meg a folyók városát. – Minden hétvégén igyekszünk olyan programot, kirándulást szervezni, ami a négy és fél éves Pollit is leköti. Korábban is jártunk már Győrben, de most kifejezetten a hajókázás miatt jöttünk. Szerencsére nagyon jó időt fogtunk ki, a kislányunknak is hatalmas élmény volt, hogy néhány percre kipróbálhatta, milyen kapitányként egy ekkora hajót irányítani – mondta a büszke édesapa.