Szigetköz Piknik és Food Truck Show Mosonmagyaróváron – Sok-sok fotó

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a Szigetköz Pikniket a Vár-tónál. A három napos gasztrofesztivál pénteken vette kezdetét, amikor a Gurul a város program részeként 350 kerékpáros érkezett meg közösen a helyszínre.

A Food Truck Show keretén belül 15 kiskocsi gurult be a Vár-tó területére, finomabbnál finomabb ételekkel. Mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt: a mexikói, görög, olasz, és amerikai ételek mellett grill különlegességekkel is találkozhatnak. A desszertek sem hiányozhatnak, holland édességek, és kézműves fagylaltok is kaphatók a helyszínen. Aki pedig megszomjazik, remek fröccs, és sör különlegességekkel csillapíthatja szomját.

Napközben gyermekprogramok színesítik az eseményt, este helyi együttesek adnak koncerteket a kilátogatóknak, valamint szabadtéri mozi is várja a látogatókat. Szombat este 10 órától a Csinibabát vetítik, vasárnap este 9 órakor pedig a nagy sikerű Mamma Mia lesz látható.