Szezont zár a Szigetközi Szatyor – Vasárnap élvezhetjük idén utoljára a vásári hangulatot

Izgalmas évadot zárunk ismét, rengeteg meglepetéssel és sok új tapasztalással – összegzett Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor vásárok főszervezője. Holnap, még idén utoljára bevásárolhatunk a helyi portékákból.

Nehéz volt tervezni 2020 után, ezért több forgatókönyv is készült. Havi rendszerességgel jelentünk meg Rajkán és Dunaszegen. Az extra vásári rendezvények csak kispadra kerülhettek a szezon elején. Szerencsére jó párat ezekből is sikerült megrendeznünk végül – avatott be Balogh Zoltán főszervező, akit a Szigetközi Szatyor vásárokról faggattunk.

Új helyszínek

– Azt hiszem, ebben az évben is az új helyszínek jelentették a legtöbb izgalmat. Idén Dunaremetén rendeztünk egy különleges vásárt, jártunk Jánossomorján, Halászin és Lébényben is. Szuper volt együtt dolgozni a helyi civilekkel, és nagy örömünkre szolgált, hogy eleget tudtunk tenni több önkormányzati felkérésnek is – hangsúlyozta az ötletgazda.

Színes kínálat

Mint elmondta, különleges és egyedi volt mindegyik helyszín. Dunaremetén a hajókikötőben egy olyan gyönyörű helyre talál- tak, amely teljesen elkápráztatta a pandémia utáni első hétvégén a nagyközönséget.

Jánossomorján egy elmaradt gyermeknapi rendezvényhez csatlakoztak, mely rendkívüli színes programokkal szolgált. Halászin a hagyományőrzőkkel egy valóban autentikus hangulatú rendezvényt tartottak, bemutatva a település páratlan civil életét és különlegességeit. Az évad végéhez közeledve a Lébényi Rotakapa Versennyel tették fel a rendezvénysorozatra a koronát, amit Kovács Gábor polgármester azonnal találóan „Falusi Formula–1”-re keresztelt el. Fantasztikus hétvégék voltak ezek.

Utolsó alkalom

Idén utoljára nyílik lehetőségünk megízlelni a Szatyor- vásárok hangulatát, hisz most, vasárnap Dunaszegen rende- zik meg a szezonzáró nagy- vásárt.

– Itt sem maradnak el a színes programok, hisz szőlő- préseléssel, kukoricahántolással és -morzsolással, csuhé- babakészítés-bemutatóval készülünk. Az őszt köszöntve borkóstolón is részt vehetnek a hozzánk ellátogatók és ez csak pár érdekesség, kiemelve a változatos programból – hívta fel a figyelmet Zoltán.