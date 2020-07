Győr környéki sörözés – Szenvedélyük a sörfőzés

Helyi sörfőzőmestereket kérdeztünk arról, hogy milyen sört fogyasszunk a nagy melegekben.

A sörkészítő manufaktúrákat azzal a céllal hozták létre, hogy új ízekkel és élményekkel lepjék meg a sörkedvelőket, küldetésük a sör gasztronómiai kultúrájának népszerűsítése.

A sörfőzés iránt érzett szenvedély és lelkesedés eredménye, hogy megyénkben is több, családi vállalkozásként működő sörfőzde alakult. Söreiknek egyedi karaktert adnak, szem előtt tartva azt a célt, hogy átlépjék a megszokottság határait.

Régóta tapasztalják a sörkínálat egyszínűségét és a sör gasztronómiai mellőzöttségét. Hiszik, hogy a sör sokkal több ennél. Többnyire felső erjesztésű söröket készítenek, melyek ale néven ismertek. Az ízpaletta kiszélesedett és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek világszerte. Nemcsak a sörfanatikusok kedvelik ezeket a különlegességeket, hanem általában mindenki, aki készen áll új ízeket és élményeket felfedezni.

– 1992 óta üzemel családi vállalkozásként a Bors Serfőzde, majd 2009-ben Győrzámolyra költöztettük a főzdét. Legifjabb férfiként a családban vittem tovább a házisör-készítést. A sörforradalomnak köszönhetően egyre népszerűbb lett a kézműves sörök fogyasztása. Jelenleg 14-fajta saját sört főzünk, mellette pedig körülbelül tíz, úgynevezett gerilla sört. A sörfőzde kapacitása 750 liter/nap, melynek csak egy része van kihasználva, hiszen többféle sört főzünk, amiket húsz napig érlelünk – mondta Bors László sörfőzőmester, a Bors Serfőzde tulajdonosa. Nyáron megnő a sörfogyasztás László szerint. – Ahogy beköszönt a jó idő, megjelennek a sörfogyasztók és nagyobb mennyiségben viszik a sört. Az időjárás-változás miatt ez persze mindig hullámzó, esős, hűvösebb időben kevésbé fogyasztják – mondta el, majd hozzátette: – A kézműves sörök mindig a különlegességek felé húztak. A ’90-es évek a lager sörökről szóltak, hiszen nem is ismertünk mást. Az alapanyag-ellátás miatt sem lehetett nagyon mást készíteni. A kétezres években jöttek rá az emberek, hogy vannak kézműves vagy régi nevükön házi sörök, amik szintén nagyon jók. Az alap lager sörökkel nem lehet versenyezni, a nagy sörgyárak viszik a prímet. A különlegességek megjelenésével tudtak kitörni a kézműves sörfőzőmesterek.

Elsődleges szempont a szomjoltás

– Idén leginkább a felső erjesztésű söröket keresik, más néven az ale típusokat. A gyárak maradtak a lager söröknél, amik alsó erjesztésűek, de már keresik az utat az egyediség felé, hiszen megjelentek az IPA-k és az APA-k is a nagy sörfőzők palettáján – fejtette ki Bors László.

Nyáron a gyengébb alkoholfok és a gyümölcsösség kerül előtérbe. Jól iható, gyenge söröket fogyasztunk, hiszen elsődleges a szomjoltás.

– Az IPA típusokat és a gyümölcsös söröket ajánlom, mint például a New England IPA-k, amik rengeteg búzát tartalmaznak, ezért jól ihatóvá válnak. Nekünk a legsikeresebb sörünk most a Gluttony, a „torkosság bűne” nevet viseli – zárta a győrzámolyi sörfőzőmester.

Kézműves sörök Győrszentivánon

A Mighty Millers Brewing Company talán a legkisebb sörfőzde az országban. Két éve főz a családi, baráti társaság többféle kézműves sört Győrszentivánon.

– A nevünk miatt sokszor megkapjuk, hogy miért nem magyar. Ennek oka, hogy mi a kézműves sörök főzésével Amerikában találkoztunk először közel tíz éve. Mivel Győr a találkozások városa, egy város, ezer élmény, a söreinkkel mi is egy élményt szeretnénk nyújtani azoknak, akik megkóstolják. Az angol nyelv egy összekötő kapocs a környező országokkal is. Nagyon sok hideg komlózott sörünk van, ami azt jelenti, hogy az első erjesztés után sok nyers komlót teszünk a folyadékba. A komló erős illatának köszönhetően ez a sör ízjegyévé válik – mesélte lapunknak Ratatics István győrszentiváni sörfőzőmester.

– Fontosak számunkra a hölgyfogyasztók is, mert a sör maszkulin italként van jelen a köztudatban. Mi ezen változtatni szeretnénk, hiszen a nők is előszeretettel fogyasztják a frissítő kézműves söröket. Nyáron főként a könnyedebb, de hideg komlózott sörökben gondolkodunk, ami jól kiegészít egy nyári estét. Függ attól, hogy melyik napszakban isszuk, délután egy könnyedebbel indíthatunk, mint nálunk a Brissie, ami egy ausztrál ihletésű sör. Ahogy megy le a nap és hűl le a levegő, ihatunk egy amerikai IPA-t is, majd végül befejezhetjük az estét egy dupla IPA-val, ami nálunk a 7,8 százalékos Hammer – tudtuk meg Molnár Anikótól, a Mighty Millers társtulajdonosától.

– Főzünk vörös sört is, ami évszaktól függetlenül mindig fogy. Általában a hölgyek és a külföldiek szeretik nagyon, mert nem annyira keserű a malátahangsúly miatt – tette hozzá István. Anikó szerint: „Ha nagyon nyári, könnyed sört szeretnék inni, biztos a Brissie-t vagy a Who’s your Daddy nevű sört választanám.” István inkább az Infinite Paradise-t választaná, ami az egyik közkedvelt sörük.

Nyáron a világos söröket keresik

A Vaskakas Sörfőzdében is jártunk Győrújbaráton, ahol Vida Norbert sörfőzőmester elmondta: – Nyáron nagyobb szezonja van a sörfogyasztásnak, mint az őszi, kora tavaszi vagy a téli hónapokban. Decemberben is kiemelkedő a sörvásárlás, de akkor ajándékba vesznek inkább. Nyáron a csapoltsör-forgalmunk csúcsosodik ki. A barnasör-fogyasztás nyáron visszaesik és a világos kerül előtérbe. A világos söröket tekintve a nyárra a friss, zamatos Győri Pilst ajánlom. A legújabb sörünk, a Sunshine Reggae egy könnyed, világos saison fehér habkoronával, citromnáddal ízesítve. Illatában észteres, fűszeres és gyümölcsös. Ízében frissítő, könnyed, üde, igazi nyári sör citrusos ízvilággal, melyet malátás jegyek támasztanak meg. Komlózása és keserűsége is visszafogott, hogy a citrusos zamat domináljon. A Johnny B. Good pedig egy igazi, hamisítatlan, hidegen komlózott American Pale Ale, amely nem tűri a korlátokat és a megalkuvást. Ízét a nyár és a szabadság ihlette. Üde, frissítő, gyümölcsös aromáját az amerikai komlóknak köszönheti. Szinte harapni lehet benne a komlót. Illetve még az American Hop Dog, ami állandó nagy kedvenc.