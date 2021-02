Szenvedélyesen gyűjti a LEGO-kat egy ágfalvi édesapa

Havasi Gergely gyermekei születése után tért vissza a bütykös építőkockákhoz. Kevesen tudják, hogy a kreativitást fejlesztő játék befektetésnek is jó.

A Dániából származó Lego építőkockákkal sokan játszottak gyerekkorukban. A készletek sok témát felölelnek, melyek vonzóak a kicsik számára: néhány évente visszatérő motívumok például a cowboyok, a nindzsák, a kalózok, a régészet, az űrkutatás.

Az orvoslátogatóként dolgozó Havasi Gergelyt is elbűvölték az építőkockák gyerekkorában, régi hobbijához gyermekei megszületése után tért vissza. Ottjártunkkor nappalijukba belépve feltűnt a nagy kupac Lego a földön, mely mellett Bulcsú és Bence rakosgatták a sarkkutatás témájú bütykös építőkockákat.

Először lányaimnak, Csengének és Lucának vettem komolyabb kockaépületeket. Abból a sorozatból a negyedik készlet most is ott van a vitrinben, az első három épületet viszont csak ritkán lehet megtalálni a piacon. Az egyikben például különleges színű és formájú építőelemek vannak, melyek mára önmagukban is több százezer forintot érnek. – Mikor 2011-ben ikreink születtek, elhatároztam, Botondnak és Bulcsúnak egy-egy nagyobb értékű készletet vásárolok. Ha elég idősek lesznek, eldönthetik majd, hogy megépítik vagy túladnak rajta – mondta Gergely, aki öt gyermek édesapja.

Mivel Gergely is gyűjtő, régebben maga is kereskedett a készletekkel. – Előfordult, hogy csak egy-két építőelemre vagy figurára volt szükségem, a többi alkatrészen túladtam, és szinte mindig volt valaki, akinek volt ezekre igénye – magyarázta. Azóta az üzleti világ is felfigyelt az apró műanyag kockákra, tavaly több gazdasági lap is foglalkozott a Legóval mint többszörösen megtérülő, alacsony kockázatú befektetéssel.

Gergely azt is megmutatta, mely figurái értékelődtek fel leginkább az évek során. – Egyik karácsonyra Lego-betlehemet építettem a gyerekekkel, akkor a díszítéshez vásároltam egy marék kecskefigurát. Akkor ezer forintba került egy darab, azóta tizenötszörös áron lehet csak ezekhez hozzájutni – magyarázta, majd hozzátette, akkora értékben vannak építőkockák és figurák a nappaliban, hogy arra külön biztosítást kötött.

Az interjút végül Bence szakította meg, aki édesapja segítségét kérte, mert nem találta az alkatrészt, amellyel a sarkkutatós hószánt össze kell kötni az azt húzó kutyákkal. Gergely sem találta, de a helyére illesztett egy másik elemet, ami megoldotta a problémát. Végtére is a Lego mégiscsak a kreativitásról szól.