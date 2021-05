Személyes jelenlét nélkül is igényelhető a Cetelem személyi kölcsöne?

A Cetelem személyi kölcsönének igényléséhez nem feltétlenül kell kimozdulnunk otthonról.

A Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infókat megtaláljuk a Cetelem weboldalán, de sokszor nem mindig egyértelmű minden részlet. Az viszont egyértelmű, hogy a Cetelem személyi kölcsönének igényléséhez ki se kell feltétlen mozdulunk otthonról. Nem kell mást tennünk, mint felhívni a Cetelem hiteligényléshez tartozó telefonszámot, vagy jelezni online, hogy érdekel minket a Cetelem ajánlat, és keresni fognak minket. Már a telefonbeszélgetés alatt elkészül az előzetes hitelbírálat és ajánlat.

Ha kedvezőnek találjuk az ajánlatot, akkor már küldik is nekünk a szerződést, amit kérhetünk postai úton, de a gyorsabb ügyintézés érdekében már e-mail formájában is. Ezután nincs más dolgunk, mint aláírni és visszaküldeni a szerződést a Cetelem számára, az elbírálás végleges eredményéről pedig értesítést kapunk SMS és postai levél formájában is. Amennyiben pozitív elbírálásban részesülünk, az igényelt hitelösszeg 3 nap alatt a számlánkra kerül. Tehát, az ügyintézés folyamata akár pár nap alatt meglehet, és mindössze egyszer kell elhagynunk miatta a lakásunkat, amikor feladjuk a szerződést és az egyéb dokumentumokat a postán.

Mekkora összeget igényelhetünk?

A Pénzkalauz utána járt, hogy a Cetelem személyi hiteleit mire is lehet költeni. A Cetelem Személyi kölcsön és a Cetelem Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel között mutatkozik némi különbség. Mindkettő szabad felhasználású, tehát arra költjük, amire csak szeretnénk, az igényelhető összeg tekintetében azonban mutat némi eltérést, ahogyan a futamidő tekintetében is. A Cetelem Személyi kölcsöne 24-96 hónap közötti futamidővel érhető el, és minimum 400.000 Ft az igényelhető összeg. A felső határ 9.900.000 forint, ami egyébként a Cetelem Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel esetében is ennyi.

Az eltérés a felvehető hitelösszeg alsó, és futamidő felső határában van. Ezt a hitelt ugyanis minimum 500.000 Ft hitelösszeggel lehet igényelni, és maximum 84 hónapra. Ezen kívül azonban a legtöbb cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók és adat megegyezik. A THM eltérő lehet, ám ezt a hitel összege és futamideje is befolyásolja, de összességében mindkét hitel esetében hasonló értékhatár között mozog.

Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók, melyek hasznosak lehetnek

Vannak olyan, a Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók, melyeket jó, ha tudnunk, mielőtt igényelnénk a hitelt. A hitel feltételei hasonlóak, mint más pénzintézetek esetében, vagyis elvárás a magyar állampolgárság, az állandó magyarországi lakcím, és a minimum 3 hónapos munkaviszony, amelybe a próbaidő nem számít bele. Emellett a BÁR lista is feltétel, vagyis nem szerepelhetünk rajta negatív adósként. Ezek a paraméterek a legtöbb bank esetében ugyanezek.

Az igénylő életkora azonban eltérő lehet, más bankokhoz képest, ugyanis a Cetelem személyi kölcsönök esetében nem 18. betöltött életévre van szükség, hanem minimum 20 évesnek kell lennünk az igényléshez. Ez a Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infó olyan adat, amire nem árt, ha figyelünk, mert el is eshetünk a hiteltől, ha nem olvassuk el pontosan a feltételeket.