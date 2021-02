Széchenyi István Egyetem: már csak egy hónapig lehet pályázni Erasmus+-ösztöndíjra

Életre szóló élményekre, új kapcsolatokra és értékes tapasztalatokra tesznek szert azok, akik Erasmus+-ösztöndíjjal a győri Széchenyi István Egyetem 210 európai partneregyetemének egyikén eltöltenek néhány hónapot. A jelentkezési határidő lejártáig, március 8-ig már csak alig egy hónap van hátra. Fontos, hogy azok is pályázhatnak, akik jelenleg még csak a második aktív félévüket töltik.

„Több ok miatt vágtam bele az Erasmus-kalandba két éve. Szerettem volna megtapasztalni egy másik ország oktatási rendszerét, gyakorolni az angol nyelvet, nagyobb önállóságra szert tenni, és bebizonyítani magamnak, hogy a komfortzónámon kívül is képest vagyok megállni a helyem” – mesélte motivációjáról a szombathelyi Boronkay Szabina, aki a Széchenyi István Egyetem logisztikai mérnök hallgatójaként töltött több hónapot az Universitá Degli Studi Di Genova egyetemen. Olaszországot barátnője beszámolója alapján választotta, aki előtte már volt ott ösztöndíjasként. Nem bánta meg döntését, hatalmas élményekkel gazdagodott, többek között látta a Juventus futballcsapatát játszani, a pápát, mesés tengerpartokon, tájakon járt, és még Pompeiibe is eljutott. Közben pedig azóta is élő barátságokat kötött: két kolumbiai és egy egy-egy olasz, portugál és brit társával azóta is tartja a kapcsolatot, hetente beszél velük.

Boronkay Szabinán kívül sokan tapasztalták meg az elmúlt években, mit jelent Erasmus+ ösztöndíjasnak lenni, a Széchenyi István Egyetem hallgatói közül 2012 óta több mint félezren voltak külföldön cserediákként. A legnépszerűbb célországnak Ausztria, Spanyolország és Németország számít, de jobbnál jobb lehetőségek közül lehet válogatni, hiszen a Széchenyi-egyetemnek 26 európai állam 210 felsőoktatási intézményével van szerződéses kapcsolata. A győri universitas ráadásul tagja a Regionális Egyetemi Hálózatnak (Regional University Network) a portugál Polytechnic of Leiria és Polytechnic of Cavado and Ave, az ír Athlone Institute of Technology és Athlone Limerick Institute of Technology, a holland NHL Stenden University of Applied Sciences, a finn HAMK University és az osztrák Vorarlberg University of Applied Sciences mellett, így ezekkel a partnerekkel még szorosabb az együttműködés.

„Mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy éljen a lehetőséggel. A külföldön eltöltött idő nemcsak a tanult tárgyak szempontjából fontos, hanem a személyiségfejlődés, a tapasztalatszerzés miatt is. Azok, akik már részt vettek a programban, életre szóló élményekkel, kapcsolatokkal, szélesebb világlátással, jobb nyelvtudással, érettebben, magabiztosabban érkeztek haza. Ezek a tulajdonságok, készségek később a munkaerőpiacon is jól hasznosíthatók” – fogalmazott dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes, aki szerint joggal lehet bízni abban, hogy a következő tanévben a járványhelyzet már lehetővé teszi a kiutazást.

A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központja minden segítséget megad a hallgatóknak pályázatuk összeállításához. Minden lényeges információ megtalálható az egyetem nemzetközi portálján – többek között kedvcsinálók az egyes országokhoz –, de online tájékoztatókra is sor kerül, amelyekre a https://letsmeet.sze.hu/erasmus_tajekoztato linken lehet csatlakozni. Ezek időpontjai:

• 2021. február 18., csütörtök 14.00

• 2021. február 24., szerda 10:20

• 2021. március 3., szerda 13.00