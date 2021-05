Számos lehetőség a kikapcsolódásra – Vízen, szárazföldön is vonzó a Szigetköz a turisták számára

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület még 2009-ben jött létre, elsősorban a térség turizmusának fejlesztéséért. Tíz év alatt több mint duplájára emelkedett Szigetközben a vendégéjszakák száma.

Mosonmagyaróvár és Győr térségéből jelenleg 154 tagja van az egyesületnek, köztük önkormányzatok, civil szervezetek és mindenekelőtt magánvállalkozók. A vidék idegenforgalmát, annak különböző szegmenseit fogja össze az egyesület a közösségi cél érdekében, ami nem más, mint hogy minél több turista jöjjön a térségbe.

Legyen jó itt lenni!

Az egyesület azért is dolgozik, hogy fenntartható, környezetbarát, természetközeli turisztikai élményt nyújtson az ide érkezőknek, mindezt a tömegturizmus elkerülésével.

Tíz év alatt több mint duplájára emelkedett Szigetközben a vendégéjszakák száma, mindezt úgy, hogy a szálláshelyek száma érdemben nem növekedett. Ami a külföldi turistákat illeti, tavaly országos szinten ebbe a régióba érkeztek a vendégéjszakák arányában a legtöbben, főleg Ausztriából, Németországból, Szlovákiából és Csehországból.

– Mi üzemeltetjük a mosonmagyaróvári Tourinform-irodát, próbálunk a tagoknak szakmai továbbképzéseket szervezni, koordináljuk a turisztikai fejlesztéseket és ellátjuk a környék idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletét is – ecsetelte a további feladatokat Gráfi Szabolcs, a Szigetköz Turizmusáért Egyesület elnöke.

Régiós változások

Szeptemberben a kormány tíz turisztikai régiót alakított ki, ezek közül az egyik a Győr–Pannonhalma nevet kapta, de a térséghez legnagyobb arányban szigetközi települések tartoznak. A lipóti és a mosonmagyaróvári termál-, illetve gyógyfürdők miatt jelentős a wellness-fürdő turizmus, mégis, ahogy megtudtuk, Szigetköz az aktív pihenésre vágyókat vonzza a leginkább.

800 kilométer vízi út

– Szigetköz Európában is egyedülálló természeti képződmény, egy szárazföldi delta, ami gyalogosan és vízen is könnyen bejárható. Igazi vízi paradicsom 800 kilométer vízi úttal, több száz bérelhető kenu áll a turisták rendelkezésére, melyekre nyáron hatalmas az érdeklődés, de a horgász- és vadász-, sőt, a lovasturizmus is egyre jelentősebb. Az EuroVelo 6-os út keresztülmegy Szigetközön, vagyis a bringásoknak is remek választás a térség. Nemrég rekonstruálták a mosonmagyaróvári várat, ahol júniusban nyílik a vármúzeum. A Futura, Magyarország legnagyobb tudományos játszóháza is itt található, de számos egyéb kulturális program is várja az ide érkezőket – sorolta a kikapcsolódási lehetőségeket Gráfi Szabolcs.