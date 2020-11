SuliPY-t mindenkinek! Digitális kultúrát is tanítanak a soproni líceumban

Az idei tanévben bevezették a Digitális kultúra nevű tantárgyat, s ezzel a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kaptak a programozási ismeretek. A diákok és tanáraik hatékony együttműködését segítené a SuliPY, amit a Líceum igazgató-helyettese, Szabó-Bakos Gábor dolgozott ki.

– Szeretnék tenni azért, hogy a gimnáziumi programozás-oktatás kitörhessen a mostani állapotából, és elkezdődhessen egy olyan folyamat, ami messze túlmutat az iskolai kereteken, ami ma már társadalmi érdek – mondja Szabó-Bakos Gábor, aki elkötelezett pedagógusa az informatikának. A Líceumban évek óta tart programozási kurzusokat a diákoknak, s minden szinten szívügye a modern informatika. Az, hogy a Líceum tavasszal egyetlen hétvége alatt át tudott állni a tantermen kívüli oktatásra többek között annak a szívós munkának köszönhető, amiben kezdeményező szerepet vállalt Szabó-Bakos Gábor: a Líceumban a jövőnek tanulnak a diákok, a jövő pedig elképzelhetetlen a számítástechnika nélkül.

A nagymúltú iskola igazgató-helyettese nemcsak beszél erről a jövőről, tesz is érte. Megalkotott egy olyan oktatási felületet, ami népszerű programozási nyelven, a tananyaghoz igazodva tanárnak és diáknak jelenthetne jól alkalmazható oktatási segédeszözt. Ráadásul ingyen, regisztráció nélkül használható okos telefonon, laptopon, asztali gépeken is. Jelentős segítég lenne ez a pedagógus számára is – ha a líceumi pedagógus köznek ajándékozott munkája bekerülhetne a köztudatba és a központi ajánlatok sorába.

– Évtizedeken keresztül a gimnáziumok főleg azoknak tanítottak programozási ismereteket, akik emelt szintű érettségire készültek. Az új tanterv viszont több változást tartalmaz ezen a téren: megnőtt a programozás oktatására fordítandó órakeret, és a tankönyv is egy modern programozási nyelv alkalmazását szorgalmazza. Ez azonban önmagában semmit sem ér, hiszen a megvalósításhoz szükség van arra, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését is – vázolja a helyzetet Szabó-Bakos Gábor.

– Ezért gondolkoztam egy olyan platformban, ami tanárnak és diáknak egyaránt segít, ami ingyen, regisztráció nélkül, akár mobilon is jól használható. Így született meg a suliPY nevű oktatási felület (http://sulipy.hu/), amelynek tartalma illeszkedik a tananyaghoz is. Minden egyes lecke négy részből áll: videó, példák, feladatok megoldással illetve anélkül, és extra. A felület segíthet a szaktanárnak, ha még nem tanította a Python nyelvet. Alkalmas önálló tanulásra a diákok számára, használható tantermen kívüli oktatásban, segíti a tehetséggondozást, illetve a felzárkóztatást – sorolja a platform előnyeit megalkotója.

Reményei szerint ez szikrája lehetne egy olyan előrelépésnek, amivel még több diák számára válhat vonzóvá és élményszerűvé a programozás és az informatika.