Soproni fiú nyerte el a Nyugat-dunántúli régió év utánpótlás pályaíjásza címet

Hajtott rá, tett érte, elnyerte! Magyar Balázs, a Líceum 7. A osztályos diákja a szezon versenyeredményei alapján elnyerte a Nyugat-dunántúli régió év utánpótlás pályaíjásza kitüntető címet.

A sportban, rajzban és zenében is tehetséges Magyar Balázs az elmúlt évben nagy energiákat fektetett az íjász-versenyekbe. Nemcsak az edzéseken készült lelkiismeretesen, hanem családjával együtt ott volt szinte minden szóba jöhető versenyen. Az Alpokalja Íjász Sportegyesület versenyzője szorgalmasan gyűjtötte az érmeket, ráadásul sportjának három kategóriájában is: a 3D-s, a terep- és a pályaíjászatnak is ifjú reménysége.

– Mind a három kategóriát szeretem, mindegyik másért izgalmas és másként jelent kihívást. Nehezen tudnék választani. Amíg van időm, szeretném tovább űzni mindegyiket – mondja Balázs, aki arról álmodik, egyszer kijut íjával az olimpiára is.

Addig azonban még nagy utat kell megtennie a tizenhárom éves sportolónak, s nemcsak neki, családjának is. Szülei mindenben támogatják a tehetséges fiút, a hétvégéket is gyakran töltik utazással, hogy Balázs ott lehessen a versenyeken. Lelkesedése már öccsére is átragadt, a Hunyadi-iskola ötödikese, Magyar Zsombor első versenyén rögtön aranyérmet szerzett. Az elmúlt hétvégén aztán még egyet, hiszen az Ajkán megrendezett versenyen sikerült máris dupláznia érmei számát. A négy fordulós, az ország különböző pontjain megrendezésre kerülő, mindig két napos, 3D GP sorozat első versenye volt az ajkai, ami kvalifikáció a 3D Országos Bajnokságra. A Magyar fiúk persze arannyal zárták a napot.

Balázsnak már rengeteg díja van, de most személyes kedvence a Nyugat-dunántúli régió év utánpótlás pályaíjásza kitüntető cím. Mert ilyen még nem volt…