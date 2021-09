Sopronban van a legszebb előkert, hagyományőrzésért egy pannonhalmi kerttulajdonos kapott díjat

A Magyar Turisztikai Ügynökség Virágos balkonok, virágos kertek versenyére több száz hobbikertész jelentkezett. Az egyik legtöbb nevezés Győr-Moson-Sopron megyéből érkezett. A három legvirágosabb balkont és előkertet egyenként 100 ezer forintos kertészeti utalvánnyal jutalmazták, ezenkívül a 6–6 tematikus díjban részesített pályázó 70 ezer forint értékű utalványt nyert.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

Második alkalommal keresték az ország legszebb kertjeit és balkonjait. A Magyar Turisztikai Ügynökség idén is várta azoknak a lelkes kertészeknek a nevezését, akik úgy gondolták, hogy az általuk gondozott udvarnak helye van a legjobbak között. Több mint ötszázan jelentkeztek.

Több kategória

A hobbikertészek számára kiírt pályázat két kategóriájában 9–9 díjat osztott ki a zsűri. A három legvirágosabb előkert, illetve legszebb balkonkert mellett díjazták többek között a legszínesebb növénykavalkádot, a legkisebb vagy a legharmonikusabb balkonkertet, a legszebb kertépítészeti kompozíciót, a szépen fenntartott kerteket és a fenntartható megoldásokat.

Füves területből álomkert

Dr. Kovács Éva Pannonhalmáról nevezett a versenyre, a szakmai zsűri őt kiáltotta ki a hagyományőrző díj győztesének. Elmondása szerint már gyermekkorában is rengeteget kertészkedett.

– A férjem a megmondhatója, amint kisüt a nap, én már megyek kertészkedni. Tavaly is pályáztunk, de most sikerült nyernünk is. A hagyományőrzés alapadottság, ugyanis egy 130 éves parasztházban lakunk, aminek az utca felőli részét, az előkertjét alakítottuk át. Próbáljuk kívül-belül megőrizni eredeti formájában úgy, hogy azért a ma követelményeinek is megfeleljen. A díjazott előkerti, illetve utcafronti rész korábban egy teljesen semleges füves terület volt, pár éve gondoltunk arra, hogy változtassunk ezen.

Olyan növényeket választottak, amelyek bírják a változó klímát, kevés gondozást igényelnek és illeszkednek a ház stílusához. A muskátli mellett megtalálható a magnólia, a mocsári hibiszkusz, a mályvacserje és bazsarózsa is.

– A pályázatnak az volt a célja, hogy megmutassa: nem kell park méretű terület ahhoz, hogy kertészkedjünk. Egy kicsi kertből is lehet szebbet, jobbat kihozni, és erre biztatok én is mindenkit. Testi-lelki felüdülést nyújt, olyan hobbi, amit bárki űzhet.

A Hibáiból is tanult

A megmérettetésen a soproni Mogyorósi Rita a legszebb előkert kategóriában vihette haza a fődíjat. Öt éve űzi a hobbit, az internet segítségével ismerkedett meg a kertészet fortélyaival. Elsőként azt tanulta meg, mit hova érdemes ültetni. A kertje még nincs teljesen kész, folyamatosan alakítgatja és szépítgeti. A saját hibáiból is tanul.

– Tavaly is neveztem a versenyre az előkertemmel. Akkor nem sikerült bekerülnöm, ezért is ért meglepetésként, hogy idén nemcsak bekerültem, de meg is nyertem a versenyt – mondta Mogyorósi Rita.

Idén a legnagyobb nehézséget a szárazság és a szélsőséges időjárás okozta, ezért úgy döntött, átalakítja a kertje felépítését. Szárazságot tűrő növények kerültek a kertbe, színpompás virágokat ültetett.

Emellett az udvar hátsó részében kialakított egy méhlegelőt, ahova vadvirágok magjait szórta szét.

– A kertészetben számomra nem csak a küllem fontos. A méhlegelőn jól érezheti magát a rovarvilág, de azt is nagy örömmel fogadom, ha madarak telepednek le a portámon – tette hozzá.