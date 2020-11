Sopron idei öt Széchenyi-ösztöndíjasából hárman a Líceumban érettségiztek

Mentes Alexa, Horváth Ábel és Csigó Ábel jók a legjobbak között, ezért Sopron támogatását is kiérdemelték.

Az október végi soproni közgyűlés döntött a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről. A tizenhét pályázó közül az öt legjobb egyetemista kaphatja meg a város támogatását, ők a jók között a legkitűnőbbek. Idén öten részesülnek a Sopron alapította ösztöndíjban, hárman közülük a Líceumban végeztek.

Mentes Alexa 2017-ben érettségizett, most az ELTE-én tanul, negyedéves matematika és ének-zene osztatlan tanári szakos hallgató. Most pályázott először az ösztöndíjra.

– A matematikát a Líceumban szerettem meg igazán. A fakultációt dr. Kovácsné Fábián Beáta tanárnő tartotta, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemen jó átlagot érhessek el. Tanulmányaim mellett az ELTE bölcsészettudományi karán sok lehetőséget kaptam, hogy zongorán közreműködjek diplomaosztókon, OTDK-n. Licistaként is gyakran szerepeltem iskolai ünnepségeken és rendezvényeken, négykezeseket és szóló zongoradarabokat adtam elő. A zene fontos az életemben, Ferencz Éva tanárnő volt a zongoratanárom – mesélt magáról Mentes Alexa.

Horváth Ábel 2014-ben végzett, most pedig MA II-s a Zeneakadémia zongora-előadóművész szakán. Érdekesség, hogy ő is Ferencz Éva tanárnőnél zongorázott. Már másodszor nyerte el az ösztöndíjat, ami segíti tanulmányaiban.

– A Liceum nagyon sok mindent adott nekem, többek között kitartást, a hivatás felé elköteleződést, a csapatmunka szeretetét, ami a legkülönbözőbb embereket is össze tudja kovácsolni. Nem voltam mintadiák, sőt, épp ellenkezőleg, és még így is rengeteget kaptam. Terelgetett, segített állandóan a tanáraim többsége – vall őszintén Ábel. Most pedig büszke rá egykori iskolája.

Ahogy Csigó Ábelre is, aki 2018-ban érettségizett, most pedig az ELTE-n harmadéves germanisztika és klasszika-filológia szakos hallgató. Először nyerte el az ösztöndíjat. A kérdésre, hogy milyen alapot adott a Líceum, amire építeni tudott, elgondolkodva válaszolja:

– Talán a legfontosabb tényező az volt, hogy a Líceumban – elsősorban a moduloknak és faktoknak köszönhetően – mindenki szabadon választhatta meg, hogy melyik tudományterülettel szeretne behatóbban foglalkozni. A tanáraink pedig támogattak minket választásunkban és segítették előrehaladásunkat, fenntartották érdeklődésünket.

Az egykori diákok sikere visszaigazolás az iskolának, a pedagógusoknak. Újabb nevekkel bővült a Líceum büszkeségfala!