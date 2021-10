Serpaverseny – A győri férfi hegyet mászott 60 kiló téglával a hátán – videó, fotók

Összesen 1320 kilogramm súlyt cipeltek fel a Nagy-Egedre Magyarország önjelölt teherhordói. Az egyik serpa a Győrben dolgozó Tóth Sándor volt. A kenyerét masszőrként és funkcionális edzőként kereső férfi a király kategóriában indult, 60 kilót erősíttetett a hátára, s „első bálozóként” nagyszerű eredményt ért el. Hatodikként futott célba a Sherpa Rallyn.

1320 kilogramm – összesen ennyi súlyt cipeltek fel a Nagy-Eged hegyre hazánk önjelölt teherhordói, akik a 14. alkalommal rendezett Sherpa Rallyn versenyeztek 20, 40 és 60 kilós súlyokkal a hátukon. A legnehezebb súly három kiadós téglával volt egyenlő.

A meredek emelkedőkkel teletűzdelt túraútvonalon 300 méteres szintkülönbség várt a mezőnyre. A 60 kilós király kategóriában indult életében először Tóth Sándor, aki kereken egy esztendőn át készült az embert próbáló megmérettetésre.

Az Ácson élő, Győrben dolgozó masszőrt és funkcionális edzőt lánya, Fanni kísérte az első métertől az utolsóig. Tóth Sándor remek eredményt ért el, hatodikként ért célba.

Mielőtt megismernénk Tóth Sándor történetét, érdemes szót ejteni az Eged hegyen rendezett Sherpa Rallyról. A Bükk hegység déli nyúlványán fekvő, Eger felett magasló hegy – ahogy a helyiek mondják: Dobó városának „házi hegye” – közel másfél évtizede ad otthont hazánk legrangosabb teherhordó versenyének. A 2,6 kilométer hosszú túraösvényt súlyos pakkokkal a hátukon gyűrik le a bátor indulók.

A Magas-Tátra hivatásos serpái

Idén huszonkilenc jelentkező – köztük Lengyelországból érkezett serpák is – vett részt a megmérettetésen, a versenyzők 20, 40 és 60 kilós súlyokkal a hátukon küzdötték le Nagy-Eged hegyét.

Elrettentő tény, de igaz: a 60 kilós „csomag” három darab téglával volt egyenlő. A meredek emelkedőkkel teletűzdelt túraútvonalon 300 méteres szintkülönbség várt a mezőnyre. „Tavaly olvastam először az egri teherhordó versenyről. Azonnal magával ragadott a kihívás. Ahogy egyre több infót gyűjtöttem a Sherpa Rallyról, úgy kerített hatalmába az érzés: itt nekem is próbára kell tennem magam! Az életszerűség is tetszett a futamban. Kevesen tudják, de serpák nemcsak a Himalájánál, a közelünkben, a Magas-Tátrában is működnek. Lengyelországban, Szlovákiában, sőt Csehországban is akadnak még szép számmal olyan hegyi házikók, pihenőhelyek, ahová az üdítőket, söröket, rágcsálnivalókat nem helikopterekkel szállítják. Az ételeket-italokat hivatásos serpák veszik a vállukra, s az 50–60 kilós csomagokkal akár több fordulót is vállalnak naponta” – kezdte Tóth Sándor.

Szívből edzeni

A Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye határán, Ácson élő 52 éves férfi tudatosan vágott a felkészülésbe. „Terepfutó vagyok, amikor az időm engedi, akár három-négy órás futásokat is teljesítek a Gerecsében, a Vértesben vagy a Bakonyban. Tisztában voltam vele ugyanakkor, hogy 60 kiló az ember hátára pakolva óriási erőpróba. A tavaly októberi Sherpa Rally után egyből elkezdtem az előkészületeket, s tudtam, hogy szükségem lesz az egy esztendőn át tartó edzésekre.

Éltem minden alkalommal, egyetlen edzést sem hagytam ki. Aki hasonló fába vágja a fejszéjét, ezt nem is teheti meg, nem szabad elsumákolni a tréningeket. Először 10–15 kilós súlymellényekkel indultam útnak az erdőben, aztán folyamatosan emeltem az adagot. Többen faggattak, hogy miként lehet egyáltalán felkészülni 60 kiló tégla cipelésére. Nos, nem bonyolítottam túl a kérdést. Sózsákokkal kezdtem az erősítéseket.

Döntő pillanatok

A felkészülés utolsó harmadában már rendszeresen 40 kiló sót pakoltam magamra. Úgy éreztem, hogy az a helyes út, amit a maratoni futók vallanak. Edzésen ők sem nyomják le a valamivel több mint 42 kilométert – csak a nagy napon. A sózsákok mellett lépcsőztem. Az egyik munkahelyemen senkit nem zavarok ezzel; van, amikor korán reggel, van, amikor meló után esek neki a lépcsőfokoknak. Másfél-két órán át harcolok az emeletekkel hetente legalább kétszer.

Nyáron, a kánikula idején párszor ellankadtam, tikkadtnak éreztem magam – különösen munka után –, mégsem hagytam ki egyetlen gyakorlást sem. Van annyi tapasztalatom a sportban, hogy ezek a döntő pillanatok, ezeket kell megragadni. Tudtam jól, hogy ha minden fáradtság ellenére nem adom fel, nekidurálom magam a nap végi lépcsőzésnek, akkor ezt az élettől visszakapom majd a Nagy-Eged hegyen” – hallottuk a tanulságos mondatokat.

Útközben a lánya támogatta

Az Eger közelében rendezett serpaversenyen a szervezők engedélyezik, hogy segítők tartsanak az indulókkal. „Amikor megbeszéltük Fanni lányommal, hogy velem tart a megmérettetésre, s végigkísér az úton, ez extra motivációt adott. Óriási érzés volt, hogy a lányom segített át az összes holtponton, ő adta a frissítőket, s rengeteget fotózott úgy, hogy még láb alatt sem volt” – mondta mosolyogva a győri masszőr.

A Sherpa Rallyn a „mázsás terheket” jelentő téglákat hordkeretre erősítik. (A női indulók a 20 kiló súlyt hátizsákban viszik a hegyre.) Ugyanolyan felszerelést kapnak az indulók, mint amit a profi teherhordók viselnek a Magas-Tátrában. Az egri verseny tizenhárom éves története során még egyszer sem esett le teher, ami balesetet okozott volna, vagyis a téglákat kiválóan rögzítik az indulókhoz.

Holtpontok

„Amikor a hátadra aggatják a három téglát, az szó szerint nagyon súlyos. Ám remek formában voltam, a felkészülés jobban nem is sikerülhetett volna. Dinamikus, folyamatos, a szó jó értelmében vett agresszív haladási stratégiát határoztam el, mielőtt a startpisztoly eldördült. Azt jó volt látni, hogy az összes versenyzőtárs sportszerűen állt a viadalhoz. Mindenki tisztelt mindenkit, aki gyorsabb volt, azt előzékenyen magunk elé engedtük. Szinte az első méterektől kezdve együtt futottunk egy sráccal; párszor oda-vissza megelőztük egymást, aztán mindketten rájöttünk, hogy érdemes szövetséget kötnünk. Így sokáig a másikat támogatva, húzva haladtunk a hegycsúcs felé. Végül a fiatalember körülbelül egy perccel előttem végzett, ő lett az ötödik. A táv utolsó negyedéig megúsztam holtpontok nélkül, a végső fél kilométeren viszont kétszer is meg kellett állnom.

Tanulság jövőre

Az frusztrált, hogy a saját készítésű izotóniás italom a végére gyakorlatilag elfogyott. A szervezők nem jelölték sehol, hogy mennyi van vissza a távból, így az utolsó kortyokkal takarékoskodtam. Ez tanulság a jövő évi versenyre, hogy frissítő folyadékból többre van szükség. A legkeményebb pillanatokban sem tartottam ugyanakkor attól, hogy ne érnék célba. Terepfutóként megtanultam átlendülni minden nehézségen, a görcsöktől a fáradtságon át a kisebb sérülésekig.

Amikor harcolok magammal, a pozitív hozzáálláson túl erőt tudok meríteni a természet szépségéből is. Korábban nem jártam még a Nagy-Egeden, ez is motivált, tetszett a környék, a kilátás a hegyoldalról. Az utolsó pár száz méteren veszélybe került, hogy nem érek célba egy órán belül. Ezt a szintidőt nem szerettem volna elveszíteni. Így megembereltem magam, s valamivel több mint 56 perc alatt léptem át a célkapun” – tudtuk meg.

Jövőre családi páros

„S hogyan tovább Nagy-Eged hegyéről? Visszatérek mindenképp. Idén hatodik lettem, de nem a jobb helyezésért szállok harcba jövőre. Mindig magamat akarom jobb teljesítményre sarkallni, szerintem az egyik legnagyobb teljesítmény az életben, ha saját belsőnket vagyunk képesek legyőzni. Ennél is nagyobb motivációt jelent, hogy a kislányomat is magával ragadta a verseny hangulata.

Ő is szokott edzeni. Abban maradtunk, hogy közösen készülünk fel a 2022-es egri serpaversenyre, Fanni indul a nők mezőnyében. Apa-lánya párosban gondolkodunk, azt hiszem, remek családi csapatot alkotunk majd újra” – búcsúzott örömmel Tóth Sándor. Tóth Sándornak mosolyogni is volt kedve és ereje a célban, miután leküzdötte a 2,6 kilométer hosszú távot a meredek egri hegyoldalban. Fotó: Tóth Fanni Útközben minden nehézségen túl tudott lendülni Tóth Sándor.

Virtuálisan is aktív

Tóth Sándor a közösségi életnek is lelkes híve: a Vitál TerepTúra Facebook-oldalán havonta több hétvégi kirándulást szervez. Ezeken mindenki ingyen vehet részt. „Vannak olyan idősebb követőim, akik már nem tudnak velünk tartani. Rendszeresen nézik azonban a kirándulások képeit. Többen küldtek üzeneteket, »hogy de jó volt újra látni az erdőt«. Már ezért megéri a túrákat szervezni” – mondta.

„Mi az eddigi legnagyobb sikerem? Tavaly novemberben 21 kilométert futottunk közösen Szomszéd Máté győri parasportolóval a Bakonyban. Máté lábprotézissel teljesítette az ép emberek számára is kihívást jelentő terepet. Együtt készültünk fel a versenyre, kézen fogva értünk a célba. Erre vagyok a legbüszkébb.”

Névjegy – Tóth Sándor

1969-ben született az Ácson élő, Győrben dolgozó masszőr, funkcionális edző. „Kicsit tán régimódi vagyok, de a hagyományos edzésmódszerekben hiszek, nem a milliós gépekben. Bordásfal, bolgárzsák, súlyok minden mennyiségben. A tanítványaimnak mindig azt mondom, hogy egyetlen dolgot garantálni tudok: kőkemény melót és sok-sok verejtéket” – hallottuk.