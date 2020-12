Segítség a jóakarat hídján – Göröngyös úton, de odatalált az adomány az abdai házaspárhoz

Abda külterületén, az autópálya közelében, szántóföldekkel határolt, közművesítetlen házikóban él a Kovács házaspár. Mindketten komoly egészségügyi problémákkal küzdenek és nagyon reménykedtek benne, ha göröngyös földút is vezet az otthonukig, a Jóakarat hídja odatalál. Nem kellett csalódniuk.

Az abdai Kovács István rokkantnyugdíjas, a múlt évben daganattal műtötték, most érszűkület keseríti az életét. Felesége, Erzsike sem egészséges, így kijut nekik a nehézségekből.

– Körülbelül tíz éve élünk ebben a házban. A szomszédos kis gyümölcsöst gondozzuk, a munkánk fejében kapunk az itt termett almából, körtéből és a vízből, ami főzésre, mosásra alkalmas, de ivásra sajnos nem – mondta Kovács István.

A férfi elmondta, hogy a betegségek szinte sorban állnak náluk. Magas vérnyomásán és érszűkületén kívül zöld és szürke hályogja van. Erzsike is daganatos betegségben szenvedett, most pedig az asztma kínozza. Mindketten rengeteg gyógyszert szednek, ami külön anyagi terhet jelent számukra. A ház lakott területen kívül található, nincs villany, a falak vékonyak, így télen a fűtés is gondot okoz.

– Mivel a feleségem háztartásbeli és nem részesül semmiféle juttatásban, az én rokkantnyugdíjamból próbálunk boldogulni. Az érszűkület nehezíti meg leginkább a mindennapjaimat, fájdalomcsillapítót kell szednem. Januárban műtét vár rám, és mivel a mozgás nehezemre esik, nagy segítség volna egy benzines kismotor vagy egy akkumulátoros kerékpár. Messze lakunk a falutól, így a közlekedés gyakorlatilag lehetetlen számomra – magyarázta a férfi.

Kovács István e havi rokkantnyugdíját szinte teljes egészében téli tüzelőre fordította, így feleségével különösen örültek a Kisalföld olvasói jóakaratának.

– Nincs sok kidobni való pénzünk, de a Kisalföldet mindig megveszem. Innen tájékozódom a világ dolgairól, az aktuális vírushelyzetről és a sporteseményekről. Szeretnék köszönetet mondani a Kisalföld adakozó olvasóinak és a napilapnak a gyors és nagylelkű adományért, amellyel megsegítettek bennünket.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy a Kovács házaspár esetében is a megfelelő helyre, jó kezekbe került a Jóakarat hídja adománya, és megkönnyíthettük vele a pár mindennapjait, megszépíthetjük az ünnepüket.