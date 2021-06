Segélyvonalat indítottak a magányos embereknek Bécsben

„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát is.

Az elmagányosodás problémája már a koronavírus megjelenése előtt is jelen volt, kiváltképp az olyan nagyvárosokban, mint amilyen Bécs is. A pandémia alatti elszigeteltség azonban súlyosbította ezt, így a probléma méginkább előtérbe került. Michael Häupl, volt bécsi főpolgármester, jelenleg a hátrányos helyzetűeket támogató Volkshilfe Wien vezetője elmondta: A fővárosi háztartások 48 százaléka szingli, és ha csak ezek harmada vagy negyede szenved a magánytól, már muszáj tenni valamit. Az osztrák fővárosban ezért létrehozták az első olyan telefonos segélyvonalat, amit kifejezetten a magányos, beszélgetésre vágyó emberek hívhatnak.

A kezdeményezés nem csak időseknek szól, hiszen a fiatalabbak között is egyre többen érzik egyedül magukat és egy kellemes, megértő beszélgetés komolyabb betegségek kialakulását is megakadályozhatja. A forróvonalon egyelőre harminc operátor dolgozik, különféle korcsoportokból. Ők a három alapító szervezet – a Wiener Volkshilfe, a Szamaritánus Szövetség és a Nyugdíjasok Egyesülete – önkéntesei közül kerültek ki. Közülük tizen törökül is tudják fogadni a hívásokat. Mielőtt munkába álltak volna, mindenki képzésben részesült, de előfeltétel volt az is, hogy az illető pszichésen stabil és terhelhető legyen. Ha a projekt beválik, a jövőben bosnyák, szerb és horvát operátorok is munkába állhatnak majd, hogy még több magányos emberen segíthessenek.