Rózsaszínű sétával a mellrák megelőzéséért

Rózsaszínű lufikkal díszítették a Lajta-hidat és léggömbökkel vonultak a Jókai utcától a Flesch-központig vasárnap a Nők a Városért Egyesület szervezésében, ezzel is arra hívva fel a figyelmet, hogy a mellrák időbeni szűréssel megelőzhető.

Az egészséges életmód, a stressz helyes kezelése, a megfelelő táplálkozás révén a mellrák elkerülhető, és fontos a szűrővizsgálatok szerepe. Erre kívánja felhívni a figyelmet az országos programhoz csatlakozva, immár tizedszerre a Nők a Városért Egyesület.

A civil szervezet múlt vasárnap a rózsaszínű lufikkal feldíszített Jókai utcai Lajta-hídhoz várta az érdeklődőket. Hagyományosan innen indul ugyanis a séta a Flesch-központhoz, a Mofém Fúvószenekar zenéjére, rendőri és polgárőri biztosítással.

A rendezvény fővédnöke évek óta Fehérné dr. Bodó Mariann, Mosonmagyaróvár jegyzője, aki dr. Bodnár Mária belgyógyász, hematológus, klinikai onkológus szakorvossal, az első megyei hospice-ház megálmodójával és Tolnai Imrénével, a Nők a Városért Egyesület elnökével a jó időben szép számmal összegyűlt tömeg élén vonult vasárnap.

– A mellrák megelőzhető, ha időben kiszűrik. A sétánkkal erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet – emelte ki Tolnai Imréné, aki saját példáján keresztül is megtapasztalta, hogy az időbeni szűrés életet is menthet. A szervezők a lufik mellett rózsaszínű kitűzőkkel és golyóstollakkal is készültek. A Flesch-központnál a megnyitót követően Sebő Lili és együttese szórakoztatta az egybegyűlteket.