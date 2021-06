Retextil technikával vidám színekbe öltöztették a mosonmagyaróvári Piarista Gimnáziumot

Retextil technikával, azaz újrahasznosított ruhákból alkottak díszeket és azzal dekorálták Kocsis Angéla, a Kétfecske alapítója irányításával a mosonmagyaróvári piarista iskola udvarán a fákat, padokat, kerítéseket. Közösségi alkotás született, a munkából a legkisebbek és az öregdiákok, pedagógusok is kivették a részüket.

Ezer szállal kötődnek – ezzel a mottóval születtek közösségi alkotások a mosonmagyar­óvári piarista gimnáziumban, egy évfordulóhoz is kapcsolódóan: a rend magyar tartománya idén ünnepli fennállása harmadik évszázadát.

Mindenki „beleszőhette” magát

– Hármas üzenete van a projekt­nek. Egyrészt megemlékeztünk arról, hogy háromszáz éve van jelen Magyarországon a piarista rend, s az iskolánk Mosonmagyaróvár legrégebbi oktatási intézménye. A vidám, bohókás színek is azt jelképezik, hogy ezzel értéket teremtettek, színt hoztak a településre. Fontos kiemelni a közösségi jelleget is: minden gyermek „beleszőhette” magát, és a tanárok is kivették a részüket, ahogy az öregdiákok és a nyugdíjas pedagógusok is – avatott be Nyerges-Zombó Katalin igazgatóhelyettes.

Az egyszerű technikát könnyen elsajátították

– Már korábban felmerült, hogy egy közösségi alkotás készüljön az iskolában. Gondolkodtam a technikákon, hogy az ne legyen túl bonyolult – tehát egy kis elsős is el tudja sajátítani, illetve nagyobb felületeket is be lehessen vele fedni. Így esett a Retextil technikára a választásunk: a pólókból vízszintesen karikákat vágtunk, azokat hurkoltuk össze, hosszú szálakat alkotva, amelyekkel padokat, fákat, kerítéseket vontunk be, de girlandok és egyéb tartós díszek is készültek – mesélte az ötletgazda, Kocsis Angéla, aki az intézmény falai között tanult korábban, ahogy most kisfia is.

A közös alkotás öröme

Angéla hozzátette: a vidám színek maradnak a nyár folyamán is az iskolában, ameddig az időjárás engedi, a dekoráció karbantartásáról maga gondoskodik. A tartós díszek viszont majd az osztálytermeket is színesíthetik.

– Ez a közösségi program azt is szimbolizálja, hogy végre visszajöhettek az iskolába a pandémia után, hogy együtt alkothattak – fűzte hozzá a Kétfecske újrahasznosítási központ alapítója.

Az évfordulóra egy különleges dekorációt is alkottak: horgoltak egy közös művet.