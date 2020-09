Reménysugár a 14 éves Rubinának Mosonmagyaróváron

Lencse Napsugár Rubina agysorvadásban szenved, lélegeztetésre szorul. Egy speciális mozgásterápiával a kislány állapota jobbra fordulhat, ám ennek ára meghaladja a család költségvetését. Gyűjtés indult a javára.

Régóta ismerem a Lencse családot: mindig csodálattal követtem, milyen végtelen szeretettel, odaadással gondozza a házaspár a most 14 éves lányukat. Lencse Napsugár Rubina egyéves korában még kimondott néhány szót. Első találkozásunkkor, tíz éve viszont már egyáltalán nem tudott beszélni, sőt, járni sem.

Huszonnégy órás felügyeletet igényel

Mivel Rubina már akkor 24 órás felügyeletet igényelt, az édesanya, Molnár Erzsébet nem tudott munkát vállalni mellette, s nincs ez másként most sem. Korábban a devizahitel-válság miatt elvesztették otthonukat, s nemrég albérletbe költöztek. Az édesapa hajnali fél kettőkor indul munkába, s gyakran tér haza este másodállásából, hogy a lehető legtöbbet tudják lányuknak biztosítani.

– Rubinát négy éve már gyomorszondán keresztül etetjük. Így is csak 26 kilogramm a súlya. Gégemetszés miatt a váladékot a torkáról speciális eszközzel kell leszívni. Az oxigénellátását is gép segítségével biztosítjuk – avat be az édesanya, aki alig meri szem elől téveszteni lányát. Miközben beszélgetünk, szakavatott mozdulatokkal kanült cserél, eteti, itatja a mozdulatlan kis testet, s magyarázza, mi történik és miért. Rubina közben hatalmasra nyílt szemekkel figyeli környezetét, másként nem tud kommunikálni.

Mindent megtesznek érte szülei

– A lányunkat úgy kezeljük, mintha egészséges lenne. Háromóránként etetjük, beszélgetünk vele, ápoljuk, védjük. Ő a mi hercegnőnk. Éheztünk nemegyszer, csak hogy neki mindent biztosítani tudjunk – fűzi hozzá Lencse Gábor, az apuka.

Az édesanya mostanra talált egy olyan magánintézményt, ahol a kislány összetett mozgásterápiáját egyénre szabottan összeállítanák. Ennek azonban súlyos ára van, amit a család nem tud finanszírozni, ezért fordult a nyilvánossághoz a történetükkel. Az első heti terápiás fejlesztés árát, 180 ezer forintot a Példa egyesület közreműködésével adományokból szeretnék összegyűjteni. Valószínűleg egy alkalom nem lesz elég a kezelésekből, de mivel szeptember 28-ra kaptak időpontot, akkor tudnak majd többet mondani a folytatásról. Lencséék azt remélik, hogy a kislány halmozottan sérült, görcsös állapotát mozgásterapeuták és megfelelő szakemberek gyógytornával korrigálni képesek. A rehabilitáció célja, hogy a fekvőbeteg gyermek izmait stimulálják, ebből a görcsös fekvőhelyzetből enyhíteni tudják a fájdalmait, testtartását az intenzív terápia segítségével javítsák.