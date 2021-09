Postás példakép lehet Tímea, a halászi posta vezetője

Hálával értékelte jelölését a Postás Példakép díjra Laáber Tímea. A Magyar Posta 2017-ben alapította a kitüntetést, melyért egyedüli megyeiként indul a halászi posta vezetője, akitől a rap sem áll távol.

A hála érzése tölt el és a boldogság, hogy nemcsak az ügyfelek, de a kollégák is méltónak tartottak a Postás Példakép díjra való jelölésre – osztotta meg örömét a Kisalfölddel Laáber Tímea, akit a Magyar Posta által 2017-ben alapított kitüntetésre jelöltek, melyért egyedüli megyeiként indul a halászi posta vezetője.

Idén hat munkatárs verseng a Postás Példakép díjért. A fiatal halászi postástól a szakmáján túl a rap sem áll távol, a Facebookon Tájmi Laáber néven ismert, szakmai tartalmú rapvideókkal szerez vidám perceket a munkatársaknak. Mint mondja, a véletlen műve, hogy postás lett, de ma már más munkát el sem tudna képzelni magának.

A 150 éves jubileumi programsorozat egyik elemeként 2017-ben alapította a Magyar Posta a Postás Példakép díjat. Ennek célja, hogy megtalálják és bemutassák azokat a munkatársaikat, akik szakmai teljesítményükkel és emberi hozzáállásukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, az ügyfelek bizalmát élvezik és a kollégák körében is elismertek.

Zöld szívvel és lélekkel dolgozik mindennap

A kezdeményezés népszerű a lakosság és a postások körében is. Hiszen ki ne lenne büszke arra, hogy postása a legjobbak között van, vagy arra, hogy a településén, megyéjében van a legjobbak egyike. Idén hat munkatárs verseng a Postás Példakép díjért, köztük a megyénkbeli Laáber Tímea, aki a halászi posta vezetője.

– Hatalmas megtiszteltetés, öröm és büszkeség, hogy a jelöltek között lehetek. Hiszen ez egy olyan visszajelzés kívülről, amit kevesen tapasztalhatunk meg. A mindennapok rohannak és egy idő után minden kezd megszokottá válni. Észre sem vesszük, hogy mit teszünk az emberekért, mennyi türelmet, időt szánunk rájuk, mennyit segítünk. Természetessé válik, hogy adunk. Ezzel pedig tőlük kapunk visszajelzést, hogy számukra mi vagyunk a postásszakma példaképei. A hála érzése tölt el és a boldogság, hogy nemcsak az ügyfelek, de a kollégák is így gondolják, hiszen ők is szavazhatnak. Az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni a rosszabb napokon is – osztotta meg örömét a Kisalföld olvasóival is Timi, aki négy éve hord postásruhát.

A véletlen műve volt

A mosonmagyaróvári fiatal nő, amikor csak teheti, biciklivel jár dolgozni a halászi postára. Fiatal kora ellenére, vagy éppen ezért, nagyon népszerű a postások körében. És hogy miért is választotta ezt a szakmát a jogi diploma megszerzése után?

– Teljesen a véletlen műve volt. Bár bevallom, nem volt első látásra szerelem, de egy év után a részemmé vált és mást el sem tudnék képzelni. Mindennap örömmel megyek be és jövök ki, és hozzon bármilyen kihívást is egy adott nap, sosem bánom meg, hogy ezt a hivatást választottam – lelkesedett a fiatal postavezető.

Önkifejezés rappel

A Facebookon Tájmi Laáber néven ismert, szakmai tartalmú rapvideókkal szerez vidám perceket a munkatársaknak.

– Az egyik barátom videóklip-forgatásokon dolgozik. Elég sok helyre kísértem el, így ismerkedtem meg rengeteg emberrel, akik rappel foglalkoznak. Tulajdonképpen világéletemben közel állt hozzám a stílus, hiszen elég régóta írok hobbiszinten szövegeket. A rímek által könnyebben meg tudok nyílni és kifejezni magam, színesebbé tenni a mondanivalóm. Könnyebben el tudok jutni vele az emberekhez, és ad valami pluszfűszert az egésznek – fejtette ki viszonyát a rappel.

Szavazni október 4-én 12 óráig lehet Timire a posta.hu honlapon, hogy 2021-ben megyénkből kerüljön ki a postások példaképe.