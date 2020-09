Postás példakép lehet a soproni Stánicz Gábor Ferenc

A Postás Példakép 2020 versenyre idén a szakmai zsűri beválogatta Stánicz Gábor Ferenc soproni munkatársat is. A fiatal alkalmazottnak az egész családja postás, elmondása szerint nem is csoda, hogy „zöldvérűként” született.

A Postás Példakép versenyt minden évben megrendezi a Magyar Posta. Ügyfelek, hozzátartozók, ismerősök jelölhetik a munkatársakat a versenyre. Idén több mint 2200 jelöltből a szakmai zsűri a nyugati, közép- és keleti régiókból két-két munkatársat választott ki, akikre szavazni lehet, illetve idén az Országos Logisztikai Központból is neveztek egy munkatársat. A nyugati régióban a jelöltek között van Stánicz Gábor Ferenc is.

A huszonhárom éves Stánicz Gábornak az egész családja postás, elmondása szerint nem is csoda, hogy „zöldvérűként” született. Érettségijét 2016-ban szerezte a Fáy-iskolában. Égi jelnek vette, hogy az utolsó Nyugat-Magyarországon induló postaforgalmi képzésen még részt vehetett. Alig három éve dolgozik Sopron környéki postákon, máris feltett szándéka, hogy a következő generációkat is megfertőzi szakmaszeretetével.

– Két és fél éve rendszeres helyettes beosztásban dolgozom, távollévő küldeményfelvételes kollégákat és postavezetőket is helyettesítek. Sokféle feladatom van a levél- és csekkfeladástól kezdve, a lottóértékesítésen és a járatfogadáson, -indításon át a nyugdíjak kézbesítésének intézéséig – mondta a versenyben lévő fiatalember, akinek nagy álma, hogy a belső ellenőrzésen dolgozhasson. Azzal a gondolattal is kacérkodik, hogy egyszer a posta reklámarca legyen.

Szabadidejében Gábor szívesen készít fotókat, tavaly a postáskiállításon be is mutattak párat ezek közül, illetve a Postás Magazinban meghirdetett fotópályázaton is nyert már díjat. Munkatársai tisztelik Gábort kiemelkedő lexikális tudása miatt.

A példaképekre, köztük Stánicz Gáborra, „az ambiciózus postásra”, a https://posta.hu/postas-peldakep-2020-szavazas internetes oldalon lehet leadni voksokat október 5-én délig. A győztest október 9-én hirdetik ki. A főnyeremény háromszázötvenezer forint, a többi jelölt százezer forintos vásárlási utalványt kap. Stánicz Gábor elmondása szerint nem a pénznyereményre hajt, szeretné, ha a körzetében több helyen fogadnák úgy: „Hé, téged már láttalak valahol!”.