Pontosan céloz, lő – és nyer a 9-es soproni diák

Aranyérmet nyert a licista Tóth Levente (9. C) a tízméteres zártirányzékú légpuska kategóriában a megyei lövészversenyen Bakonyszentlászlón.

Hatodikos kora óta gyakorolja a lövészetet Tóth Levente, s hamar kiderült, hogy tehetsége van ehhez a sporthoz. Az alma nem esett messze a fájától…

– Édesapám mesélte, hogy régebben koronglövész volt és ez nekem is felkeltette az érdeklődésemet. Mondtam a szüleimnek, hogy ezt szeretném én is kipróbálni, ők pedig támogattak – mesélt a kezdetekről Levente.

– Sopronban nem találtam koronglövészetre lehetőséget, de a Polgári Lövész Egyesületnél elkezdtem a légpuskával gyakorolni. Megtetszett – foglalja össze a lényeget tömören a kilencedikes licista, aki az elmúlt években korosztályában és kategórájában minden házi versenyt meg is nyert a soproni lőtéren. De eljutott a diákolimpia országos döntőjébe is, ahol szintén előkelő helyen szerepelt.

Levente most már a Fertőrákosi Lövész Egyesület vesenyzője, mert – mint mondja – itt kevesebben edzenek, több gyakorlási lehetőség van, és edzője, Fekete Zsolt, megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni a sportolóiból.

– Egyelőre hobbinak tekintem a lövészetet, de ki tudja mit hoz a jövő. Ha továbbra is jól megy, és mások is látnak bennem lehetőséget, akkor lehet, érdemes lesz komolyabban is foglalkoznom vele. Egyelőre élvezem és versenyezni szeretek – mondja szerényen a megyei verseny első helyezettje.